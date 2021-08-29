Джерело - Чемпіон.
У чеському Нове Место відбулася чоловіча гонка переслідування у рамках літнього чемпіонату світу.
Перемогу здобув чеський спортсмен Міхал Крчмарж.
Серед українців найкращий результат показав Денис Насико - він фінішував 11-м.
Літній чемпіонат світу
Нове Место, Чехія
Гонка переслідування
29 серпня
1. Міхал Крчмарж (0+0+0+1) 27:01,5
2. Флоран Клод (2+0+1+1) +15,7
3. Ярослав Костюков (1+0+0+0) +15,9
...
11. Денис Насико (0+1+1+2) +51,6
26. Віталій Труш (0+1+0+0) +1:47,4
27. Сергій Телень (1+1+2+3) +2:16,5
29. Андрій Доценко (0+1+3+3) +2:33,4
33. Руслан Бригадир (4+0+3+1) +3:20,8
Нагадаємо, Джима здобула срібло на Літньому чемпіонаті світу.