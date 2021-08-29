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Насико став 11 у гонці переслідування на Літньому чемпіонаті світу

Сьогодні 19:30 197 0
Перемогу здобув Міхал Крчмарж
Насико став 11 у гонці переслідування на Літньому чемпіонаті світу
#Літній чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.

У чеському Нове Место відбулася чоловіча гонка переслідування у рамках літнього чемпіонату світу.

Перемогу здобув чеський спортсмен Міхал Крчмарж.

Серед українців найкращий результат показав Денис Насико - він фінішував 11-м.

Літній чемпіонат світу
Нове Место, Чехія
Гонка переслідування
29 серпня
1.  Міхал Крчмарж (0+0+0+1)  27:01,5
2.  Флоран Клод (2+0+1+1)  +15,7
3.  Ярослав Костюков (1+0+0+0)  +15,9
...
11.  Денис Насико (0+1+1+2)  +51,6
26.  Віталій Труш (0+1+0+0)  +1:47,4
27.  Сергій Телень (1+1+2+3)  +2:16,5
29.  Андрій Доценко (0+1+3+3)  +2:33,4
33.  Руслан Бригадир (4+0+3+1)  +3:20,8

Нагадаємо, Джима здобула срібло на Літньому чемпіонаті світу.

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