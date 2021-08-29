 Джима здобула срібло у гонці переслідування на чемпіонаті світу | Біатлон | Champion.com.ua
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Джима здобула срібло у гонці переслідування на Літньому чемпіонаті світу

Сьогодні 17:27 147 0
Українка зупинилася за крок від медалі
Джима здобула срібло у гонці переслідування на Літньому чемпіонаті світу
#Джима

Джерело - Чемпіон.

У чеському Нове Место відбулася жіноча гонка переслідування у рамках літнього чемпіонату світу.

До фінальної гонки відібрались 4 українських біатлоністки.

Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка програла менше секунди переможниці гонки Маркетів Давідовій з Чехії.

Літній чемпіонат світу
Нове Место, Чехія
Гонка переслідування
29 серпня
1.  Маркета Давідова (2+1+0+0)  20:57,3
2.  Юлія Джима (0+1+0+0)  +0,8
3.  Тамара Дербушева (0+0+0+0)  +8,4
...
22.  Дар'я Блашко (2+1+1+2)  +2:21,3
25.  Анна Кривонос (0+1+3+0)  +2:26,0
39.  Ольга Абрамова (1+2+2+3)  +4:12,1

Нагадаємо, Джима виграла срібло у суперспринті.

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