Джима здобула срібло у гонці переслідування на Літньому чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.
У чеському Нове Место відбулася жіноча гонка переслідування у рамках літнього чемпіонату світу.
До фінальної гонки відібрались 4 українських біатлоністки.
Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка програла менше секунди переможниці гонки Маркетів Давідовій з Чехії.
Літній чемпіонат світу
Нове Место, Чехія
Гонка переслідування
29 серпня
1. Маркета Давідова (2+1+0+0) 20:57,3
2. Юлія Джима (0+1+0+0) +0,8
3. Тамара Дербушева (0+0+0+0) +8,4
...
22. Дар'я Блашко (2+1+1+2) +2:21,3
25. Анна Кривонос (0+1+3+0) +2:26,0
39. Ольга Абрамова (1+2+2+3) +4:12,1
Нагадаємо, Джима виграла срібло у суперспринті.