Джима здобула срібло у гонці переслідування на Літньому чемпіонаті світу

Українка зупинилася за крок від медалі

Джерело - Чемпіон.

У чеському Нове Место відбулася жіноча гонка переслідування у рамках літнього чемпіонату світу.

До фінальної гонки відібрались 4 українських біатлоністки.

Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка програла менше секунди переможниці гонки Маркетів Давідовій з Чехії.

Літній чемпіонат світу

Нове Место, Чехія

Гонка переслідування

29 серпня