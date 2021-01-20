 Прима: Сам проявив ініціативу їхати на чемпіонат Європи | Біатлон | Champion.com.ua
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Прима: Сам проявив ініціативу їхати на чемпіонат Європи

Сьогодні 12:14 415 0
Артем Прима прокоментував включення його в заявку на чемпіонат Європи
Прима: Сам проявив ініціативу їхати на чемпіонат Європи
#Прима

Джерело - suspilne.media.

Один із лідерів збірної України з біатлону Артем Прима зацікавлений в участь на чемпіонаті Європи.

Про це розповів сам біатлоніст.

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"Я сам проявив ініціативу - хотів туди поїхати. Ми поговорили з тренером, прийшли до висновку, що це нормально. Треба і для країни, і для себе виступити як на чемпіонаті світу, так і на чемпіонаті Європи чи України, чи етапах Кубка світу. Треба виступати всюди.

Усі хочуть, аби ми добре виступили. Подивимося, як буде, ми готуємося. У польських Душники-Здруй я був один раз, це було дуже давно влітку. Узимку ніколи там не був, новий стадіон для мене: цікаво як там. Мені цікаво пробігти на чемпіонаті Європи", - розповів Прима.

Раніше, Дмитро Підручний відмовився їхати на чемпіонат Європи.

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