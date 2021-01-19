Став відомий склад збірної України на чемпіонат Європи

Джерело - iSport.ua.
Тренерський штаб збірної України визначився зі складом національної команди, яка відправиться на чемпіонат Європи з біатлону, який відбудеться з 27 по 31 січня в польських Душниках-Здруй.
Про це повідомляє XSPORT.
За словами наставника збірної України Юрая Санітри, на турнір до Польщі відправляться деякі спортсмени, які візьмуть участь на найближчому етапі Кубка світу в Антгольці. Також в заявку потрапили представники другої команди, що виступають в Кубку IBU.
Склад збірної України на чемпіонат Європи:
Чоловіки: Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Андрій Доценко, Руслан Бригадир.
Жінки: Віта Семеренко, Катерина Бех, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос, Ірина Петренко.
Раніше, Дмитро Підручний відмовився їхати на чемпіонат Європи.