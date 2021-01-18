Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний не поїде на чемпіонат Європи після етапу Кубку світу в Антгольці.

Про це заявив сам біатлоніст.

"Антгольц - не моє улюблене місце, але потрібно потерпіти, відпрацювати і далі готуватися. Ставлюся до нього як до будь-якого іншого етапу.

Можливо, потрібно буде стартувати три дні поспіль, якщо потраплю в мас-старт, тому чекають дуже важкі старти. Індивідуальна гонка і мас-старт - найдовші дистанції в біатлоні. Розумію, що буде складно.

Після Антхольці буду готуватися до чемпіонату світу. Я на чемпіонат Європи не буду їхати, щоб там не було - буду готуватися до чемпіонату світу. Європа не входить в мої плани підготовки до чемпіонату світу", - зазначив Підручний.