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Підручний відмовився їхати на чемпіонат Європи

Сьогодні 18:09 730 0
Українець буде готуватися до чемпіонату світу
Підручний відмовився їхати на чемпіонат Європи
#Підручний

Джерело - Xsport.

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний не поїде на чемпіонат Європи після етапу Кубку світу в Антгольці.

Про це заявив сам біатлоніст.

"Антгольц - не моє улюблене місце, але потрібно потерпіти, відпрацювати і далі готуватися. Ставлюся до нього як до будь-якого іншого етапу.

Можливо, потрібно буде стартувати три дні поспіль, якщо потраплю в мас-старт, тому чекають дуже важкі старти. Індивідуальна гонка і мас-старт - найдовші дистанції в біатлоні. Розумію, що буде складно.

Після Антхольці буду готуватися до чемпіонату світу. Я на чемпіонат Європи не буду їхати, щоб там не було - буду готуватися до чемпіонату світу. Європа не входить в мої плани підготовки до чемпіонату світу", - зазначив Підручний.

Раніше Санітра оцінив форму Підручного на етапі в Обергофі. 

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