Визначилися склади збірної України для участі у спринтах на Кубку світу

Санітра провів ротацію після індивідуальних гонок

Завтра, 29 листопада, в фінському Контіолахті в рамках другого змагального дня першого етапу Кубка світу з біатлону пройдуть спринтерські гонки у чоловіків і жінок.

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

Відзначимо, що в спринтах виступлять Валя Семеренко і Тарас Лесюк, які пропускали індивідуальні гонки. Цього разу Юрай Санітра дав відпочити Катерині Бех та Антону Дудченку.

Спринт. Чоловіки (11:30)

18. Дмитро Підручний

49. Артем Прима

61. Богдан Цимбал

65. Руслан Ткаленко

85. Тарас Лесюк

Спринт. Жінки (14:40)

9. Юлія Джима

22. Валя Семеренко

44. Олена Підгрушна

81. Віта Семеренко

93. Дар'я Блашко

Раніше, Джима потрапила до ТОП-10 індивідуальної гонки Кубка світу.

Нагадаємо, норвезький дебютант виграв індивідуальну гонку на Кубку світу.