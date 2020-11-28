Визначилися склади збірної України для участі у спринтах на Кубку світу

Джерело - biathlon.com.ua.
Завтра, 29 листопада, в фінському Контіолахті в рамках другого змагального дня першого етапу Кубка світу з біатлону пройдуть спринтерські гонки у чоловіків і жінок.
Про це повідомляє biathlon.com.ua.
Відзначимо, що в спринтах виступлять Валя Семеренко і Тарас Лесюк, які пропускали індивідуальні гонки. Цього разу Юрай Санітра дав відпочити Катерині Бех та Антону Дудченку.
Спринт. Чоловіки (11:30)
18. Дмитро Підручний
49. Артем Прима
61. Богдан Цимбал
65. Руслан Ткаленко
85. Тарас Лесюк
Спринт. Жінки (14:40)
9. Юлія Джима
22. Валя Семеренко
44. Олена Підгрушна
81. Віта Семеренко
93. Дар'я Блашко
Раніше, Джима потрапила до ТОП-10 індивідуальної гонки Кубка світу.
Нагадаємо, норвезький дебютант виграв індивідуальну гонку на Кубку світу.