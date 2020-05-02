Терміни проведення літнього чемпіонату світу будуть затверджені в травні

Джерело - Український біатлон.
Зимовий календар Кубка світу з біатлону поки залишається незмінним.
Про це розповів президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.
"Поки нам повідомили, що терміни проведення літнього чемпіонату світу будуть розглянуті і затверджені в травні. Щодо зимового календаря поки все залишається без змін. Але зрозуміло, що ситуація може змінюватися з розвитком загальної ситуації поширення коронавіруса в світі", - сказав Бринзак.
Нагадаємо, в Буковелі мають побудувати лижоролерну трасу.
Раніше Санітра очолив жіночу збірну України з біатлону.