Терміни проведення літнього чемпіонату світу будуть затверджені в травні

Зимовий календар Кубка світу з біатлону поки залишається незмінним.

Про це розповів президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Поки нам повідомили, що терміни проведення літнього чемпіонату світу будуть розглянуті і затверджені в травні. Щодо зимового календаря поки все залишається без змін. Але зрозуміло, що ситуація може змінюватися з розвитком загальної ситуації поширення коронавіруса в світі", - сказав Бринзак.