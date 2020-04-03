Тренера Логінова вигнали зі збірної Росії через допінг

Особистий тренер Олександра Логінова Олександр Касперович втратив роботу у збірній України через допінг.

Про це розповів голова Союзу біатлоністів Росії Володимир Драчов.

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"Касперовича вигнали зі збірної. Два роки його тут немає, і слава богу. Хто його взяв? Васильєв. Вигнали його через допінг. Всі, хто були причетні до якихось допінг-скандалів, в збірній працювати не повинні", - сказав Драчов.