Тренер російського біатлоніста Олександра Логінова Олександр Касперович скористався українською акредитацією на чемпіонаті світу.

Про це розповів президент федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Інформація про те, що українська делегація видала акредитацію за своєю квотою тренеру Олександру Касперович, не відповідає дійсності. Він не жив по українській акредитації в Антхольці, але в день перегонів переслідування попросив акредитаційну карту в одного з членів нашої делегації і з цією картою потрапив на трасу, щоб підказувати інформацію своєму спортсмену. Порушення було помічено спортивним директором IBU, який зв'язався з нами з вимогою здати акредитацію для її анулювання.

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Цю вимогу ми виконали і надали пояснення IBU. Вчора ж ця акредитація нам була видана знову і нею користується наш представник. Ні поліція, ні хто-небудь інший не вилучав українську акредитацію у тренера Касперовича. Після встановлення фактів і наших пояснень, інших питань чи претензій з боку IBU до нас не було", - розповів Бринзак.