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Екгофф розкритикувала легендарну російську чемпіонку

Сьогодні 15:57 834 0
Тіріл Екгофф відповіла на звинувачення російської чемпіонки
Екгофф розкритикувала легендарну російську чемпіонку
#Екгофф, #Резцова, #Фуркад

Джерело - ua.tribuna.com.

Норвезька біатлоністка Тіріл Екгофф спростувала слова триразової олімпійської чемпіонки Анфіси Резцова про можливу медичну підтримку.

Про це розповіла сама лідер норвезької команди.

"Я чула, що хтось говорив лайно про мене. Але це ж приємно, що вона згадує, що я в хорошій формі.

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На жаль для неї, хочу сказати, що я настільки чиста, наскільки це можливо. Це просто безумство сказати таке. Вона ж може побувати на тренуваннях і подивитися, як все відбувається", - відзначила Екгофф.

Відзначимо, що Анфіса Резцова звинуватила Мартена Фуркада та Тіріл Екгофф у медичній підтримці.

Нагадаємо, Фуркад може подати в суд на росіянку Рєзцову за її слова про медичну підтримку.

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