 Бринзак: Тренер повідомив, що Брикайло зав'язала з біатлоном і поїхала до Чехії | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар врятувався у неймовірному матчі із Динамо Загреб у 4 турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 4530
Французькі й українські ультрас влаштували масову бійку у центрі Львова
Сьогодні 10:41 579
Рейнджерс зіграє з Порту, Лаціо прийме Селтік. Матчі 4 туру Ліги Європи
Сьогодні 08:55 177
Динамо Загреб - Шахтар 3:3. Відеоогляд матчу
Сьогодні 01:03 1743
Реал знищив Галатасарай, нічия Аталанти та Манчестер Сіті. Результати 4 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:16 1905
Федерація біатлону України відвернулася від спортсменки, якій діагностували рак
Вчора 22:37 2005
Девіс: Бій з Ломаченко обов'язково відбудеться
Вчора 19:55 1021
Динамо обіграло ПАОК у Юнацькій лізі УЄФА
Вчора 19:09 804
Шахтар поступився загребському Динамо у юнацькій Лізі чемпіонів
Вчора 17:16 939
Ракицький: Я йду зі збірної України
Вчора 10:10 5860 12
Блоги
Родрігес накричав на Михайличенка - емоції з лави запасних Динамо у матчі проти Шахтаря
Родрігес накричав на Михайличенка - емоції з лави запасних Динамо у матчі проти Шахтаря Valeriy Ruchka
04.11.2019 08:59 6793
Півзахисник Евертона отримав страшну травму у матчі проти Тоттенгема. ВІДЕО 18+
Півзахисник Евертона отримав страшну травму у матчі проти Тоттенгема. ВІДЕО 18+ Valeriy Ruchka
03.11.2019 21:49 2222
Динамо - Львів: фантастична передгольова передача Де Пени і перший в сезоні гол Шапаренка
Динамо - Львів: фантастична передгольова передача Де Пени і перший в сезоні гол Шапаренка Valeriy Ruchka
03.11.2019 18:05 978
Минай - нова сенсація в українському футболі з харизмою Кобіна та Кополовця - ТРЕНДЕЦЬ
Минай - нова сенсація в українському футболі з харизмою Кобіна та Кополовця - ТРЕНДЕЦЬ Valeriy Ruchka
03.11.2019 12:27 759
Сауль Альварес - Сергій Ковальов: відео важкого нокауту
Сауль Альварес - Сергій Ковальов: відео важкого нокауту Valeriy Ruchka
03.11.2019 08:54 3395
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:58 Бокс Ломаченка потіснили з першого місця рейтингу P4P 113
12:41 Футбол У Копенгагені Динамо підтримають 800 українців 70
12:24 Футбол Сабо: Тайсон і Марлос не вміють відбирати м'яч 190
12:10 Футбол Гімарайнш – Арсенал 1:1. Огляд матчу 81
11:55 Футбол Інгулець переглядає легіонера аматорської команди 139
11:40 Біатлон Бринзак: Тренер повідомив, що Брикайло зав'язала з біатлоном і поїхала до Чехії 371
11:25 Футбол Баварія - Олімпіакос 2:0. Огляд матчу 104
11:10 Бокс Гірн: Усик хоче битися з Чісорою 431
10:56 Баскетбол Даллас здолав Орландо, Юта перемогла Філадельфію. Результати матчів НБА 143
10:41 Футбол Французькі й українські ультрас влаштували масову бійку у центрі Львова 579
10:25 Хокей Рейнджерс розгромив Детройт. Результати матчів НХЛ 138
10:10 Футбол Степаненко отримав пошкодження у матчі з Динамо 226
09:55 Теніс Калініна перемогла у першому колі турніру ITF у США 203
09:39 Футбол Гвардіола: Ми пропустили, зате Вокер відбив удар Маліновського 1502
09:25 Теніс Завацька вийшла до другого кола турніру у Лас-Вегасі 213
09:10 Футбол Реал – Галатасарай 6:0. Огляд матчу 599
08:55 Футбол Рейнджерс зіграє з Порту, Лаціо прийме Селтік. Матчі 4 туру Ліги Європи 177
08:40 Футбол Основний нападник Шахтаря може пропустити матч із Динамо 1316
08:24 Футбол Аталанта - Манчестер Сіті 1:1. Огляд матчу 1148
08:08 Футбол Каштру: До матчу ми були на третьому місці, тепер - на другому 776
02:25 Блог НБА. Перспектива сезону. Міннесота та Філадельфія 336
01:03 Футбол Динамо Загреб - Шахтар 3:3. Відеоогляд матчу 1743
00:16 Футбол Реал знищив Галатасарай, нічия Аталанти та Манчестер Сіті. Результати 4 туру Ліги чемпіонів 1905
6 Листопада 2019
23:58 Футбол Шахтар врятувався у неймовірному матчі із Динамо Загреб у 4 турі Ліги чемпіонів 4530
23:37 Футбол Наполі буде судитися із власними гравцями 964

Бринзак: Тренер повідомив, що Брикайло зав'язала з біатлоном і поїхала до Чехії

Сьогодні 11:40 371 0
Президент федерації біатлону України про Брикайло, у якої був діагностований рак
Бринзак: Тренер повідомив, що Брикайло зав'язала з біатлоном і поїхала до Чехії
#Бринзак, #Брикайло

Джерело - Tribuna.com.

Тренер Кравченко повідомив, що Брикайло зав'язала з біатлоном і поїхала до Чехії.

Про це президент федерації біатлону України Володимир Бринзак написав у Facebook.

"Шановні вболівальники! Звичайно у всьому винен Бринзак. Коли випадково дізнаєшся інформацію в фейсбуці, що на операцію біатлоністці Литвиненко з Чернігова збирають кошти і дзвониш, фінансуєш. Про Тісееву, також в фейсбуці, і знову все робиш, щоб у неї не було проблем.

Зараз оплатили 15 тисяч гривень за операцію молодій спортсменці Велігорській і так весь час.

Що стосується Мар'яни, я запитав у тренера юніорської збірної Кравченко: "Що з Брикайло?". Він відповів, що вона закінчила і поїхала працювати до Чехії. Більше ніхто нічого не говорив: ні вона, ні особисті тренери, ні тернопільська федерація.

А ще я запитав, чому вона не здала кілька пар лиж, які купувала федерація. Мені відповіли, що вона продала їх і здавати не буде, хоч ми з усіма домовлялися, що хто закінчує займатися біатлоном передає лижі молоді.

Спортсмени на контракті в штатній команді Міністерства молоді і спорту, і навчально-тренувальні збори і змагання - це заходи міністерства. І міністерство повинно страхувати спортсменів, які отримують травми і хвороби під час професійної діяльності.

Я вже багато разів звертав увагу чиновників на це, але це питання так і не вирішене, і не тільки в біатлоні.

А федерація, разом з Сумською обласною радою, тим часом купили будинок Ані Кривонос, квартиру Журавок, я особисто профінансував ремонт бази у Чернігові на 2 500 000 гривень", - написав Бринзак.

Раніше, федерація біатлону України відвернулася від спортсменки, якій діагностували рак.

Нагадаємо, президент федерації біатлону України дивно пожартував з україно-російських відносин.

Коментарі ()