Бринзак: Тренер повідомив, що Брикайло зав'язала з біатлоном і поїхала до Чехії

Тренер Кравченко повідомив, що Брикайло зав'язала з біатлоном і поїхала до Чехії.

Про це президент федерації біатлону України Володимир Бринзак написав у Facebook.

"Шановні вболівальники! Звичайно у всьому винен Бринзак. Коли випадково дізнаєшся інформацію в фейсбуці, що на операцію біатлоністці Литвиненко з Чернігова збирають кошти і дзвониш, фінансуєш. Про Тісееву, також в фейсбуці, і знову все робиш, щоб у неї не було проблем.

Зараз оплатили 15 тисяч гривень за операцію молодій спортсменці Велігорській і так весь час.

Що стосується Мар'яни, я запитав у тренера юніорської збірної Кравченко: "Що з Брикайло?". Він відповів, що вона закінчила і поїхала працювати до Чехії. Більше ніхто нічого не говорив: ні вона, ні особисті тренери, ні тернопільська федерація.

А ще я запитав, чому вона не здала кілька пар лиж, які купувала федерація. Мені відповіли, що вона продала їх і здавати не буде, хоч ми з усіма домовлялися, що хто закінчує займатися біатлоном передає лижі молоді.

Спортсмени на контракті в штатній команді Міністерства молоді і спорту, і навчально-тренувальні збори і змагання - це заходи міністерства. І міністерство повинно страхувати спортсменів, які отримують травми і хвороби під час професійної діяльності.

Я вже багато разів звертав увагу чиновників на це, але це питання так і не вирішене, і не тільки в біатлоні.

А федерація, разом з Сумською обласною радою, тим часом купили будинок Ані Кривонос, квартиру Журавок, я особисто профінансував ремонт бази у Чернігові на 2 500 000 гривень", - написав Бринзак.