Підручний пропустить чоловічу естафету на Чемпіонаті світу

Став відомий склад чоловічої збірної України на естафету ЧС в Естерсунді.
Про це повідомляє UA:біатлон.
За Україну бігтимуть Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко та Руслан Ткаленко.
Прима стартує першим Семенов - другим, третій - Тищенко, четвертий - Ткаленко.
Чемпіон світу в гонці переслідування Дмитро Підручний не виступить в естафеті. У неділю він стартує в мас-старті ЧС.
Чоловіча естафета відбудеться завтра, 16 березня. Початок - 18.30.
Нагадаємо, що Підручний вперше в кар'єрі закрив всі 20 мішеней у гонці з 4 рубежами.
Джерело - UA:біатлон.