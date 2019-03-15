Підручний пропустить чоловічу естафету на Чемпіонаті світу

Дмитру дали відпочити перед мас-стартом

Став відомий склад чоловічої збірної України на естафету ЧС в Естерсунді.

Про це повідомляє UA:біатлон.

За Україну бігтимуть Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко та Руслан Ткаленко.

Прима стартує першим Семенов - другим, третій - Тищенко, четвертий - Ткаленко.

Чемпіон світу в гонці переслідування Дмитро Підручний не виступить в естафеті. У неділю він стартує в мас-старті ЧС.

Чоловіча естафета відбудеться завтра, 16 березня. Початок - 18.30.

Нагадаємо, що Підручний вперше в кар'єрі закрив всі 20 мішеней у гонці з 4 рубежами.

Джерело - UA:біатлон.