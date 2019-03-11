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Історичне золото Дмитра Підручного на чемпіонаті світу. Відео гонки

Сьогодні 07:23 Valeriy Ruchka 1262 0
Історичне золото Дмитра Підручного на чемпіонаті світу. Відео гонки

У шведському Естерсунді, де триває чемпіонат світу, відбулася гонка переслідування в чоловіків.

Українець Дмитро Підручний завоював золото відігравши три позиції.

Попри два промахи на першому вогневому рубежі, Дмитро продемонстрував стабільну стрільбу та хороший хід надалі. 

Підручний став першим українцем, який виграв золото чемпіонату світу. Другим став Йоганнес Бо, третій Фійон-Має

Джерело - Чемпіон.

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