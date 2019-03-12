Підручний пропустить індивідуальну гонку чемпіонату світу

Дмитра прибережуть на одиночний мікст

Старший тренер збірної України Юрай Санітра назвав склад на індивідуальну гонку чемпіонату світу в Естерсунді.

Його слова наводить Український біатлон.

"Спочатку скажу про стан чемпіона світу. Вчора Діма був ще дуже втомленим після двох важких стартів. Після переможної гонки він проспав 11 годин. Але зараз вже почуває себе краще, з завтрашнього дня буде тренуватися і готуватися до одиночного міксту.

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Прима, на жаль, поки не готовий на стільки, щоб пробігти завтрашній старт. Тому ми вже почали цілеспрямовано готувати його до класичної естафети в суботу. Решта чотири спортсмени будуть стартувати — Семенов, Тищенко, Ткаленко і Труш", - сказав Санітра.

Нагадаємо, Дмитро Підручний став чемпіоном світу в переслідуванні. Тим часом досягнення Дмитра відзначив Андрій Дериземля.

Джерело - Український біатлон.