Легендарний український біатлоніст Андрій Дериземля відзначив хорошу форму Дмитра Підручного на чемпіонаті світу в шведському Естерсунді.

Його слова наводить Xsport.

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"Треба віддати належне Дмитру. Гонка напередодні була складною з фізичної точки зору. Також могло бути й розчарування, оскільки медаль була майже поруч. Але він вистояв морально, зібрався на сьогоднішню гонку. Перемога — це здорово, добре, що він не опустив руки, налаштувався і зібрався", - заявив Дериземля.