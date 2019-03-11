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Дериземля: Добре, що Підручний не опустив руки

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Екс-біатлоніст у захваті від виступу Дмитра
Дериземля: Добре, що Підручний не опустив руки

Легендарний український біатлоніст Андрій Дериземля відзначив хорошу форму Дмитра Підручного на чемпіонаті світу в шведському Естерсунді.

Його слова наводить Xsport.

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"Треба віддати належне Дмитру. Гонка напередодні була складною з фізичної точки зору. Також могло бути й розчарування, оскільки медаль була майже поруч. Але він вистояв морально, зібрався на сьогоднішню гонку. Перемога — це здорово, добре, що він не опустив руки, налаштувався і зібрався", - заявив Дериземля.

Нагадаємо, Підручний тріумфував у гонці переслідування на чемпіонаті світу та отримав золоту нагороду.

Джерело - Xsport.

#Дериземля, #Підручний, #Біатлон, #Чемпіонат світу, #IBU, #Естерсунд, #золото
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