Мас-старти в Кенморі скасовані

Мас-старти на сьомому етапі Кубка світу в Кенморі скасовані.
Про це повідомляє прес-служба IBU.
Через морозну погоду в Канаді організатори етапу в Кенморі були змушені змінити змагальну програму. Спочатку індивідуальна гонка була замінена свого короткою версією, де чоловіки біжать 15 кілометрів, а жінки - 12,5 км. При цьому, час штрафного кола зменшується з 60 секунд до 45 с. Також організатори прийняли рішення замінити мас-старти на спринт. Таким чином, чоловіки замість 15 км бігтимуть 10 км, а жінки замість 12,5 км - 7,5 км.
Попередній розклад етапу Кубка світу в Кенморі:
7 лютого
21:20 Чоловіча коротка індивідуальна гонка
23:55 Жіноча коротка індивідуальна гонка
8 лютого
21:30 Чоловіча естафета
23:45 Жіноча естафета
9 лютого
20:00 Чоловік спринт
23:00 Жіночий спринт
Нагадаємо, Тищенко та Журавок першими з українців розпочнуть індивідуальну гонку в Кенморі.Натомість збірна Росії приїхала на етап Кубка світу в Кенмор без гвинтівок
Джерело - Чемпіон.