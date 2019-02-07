Мас-старти в Кенморі скасовані

Мас-старти на сьомому етапі Кубка світу в Кенморі скасовані.

Про це повідомляє прес-служба IBU.

Через морозну погоду в Канаді організатори етапу в Кенморі були змушені змінити змагальну програму. Спочатку індивідуальна гонка була замінена свого короткою версією, де чоловіки біжать 15 кілометрів, а жінки - 12,5 км. При цьому, час штрафного кола зменшується з 60 секунд до 45 с. Також організатори прийняли рішення замінити мас-старти на спринт. Таким чином, чоловіки замість 15 км бігтимуть 10 км, а жінки замість 12,5 км - 7,5 км.

Попередній розклад етапу Кубка світу в Кенморі:

7 лютого

21:20 Чоловіча коротка індивідуальна гонка

23:55 Жіноча коротка індивідуальна гонка

8 лютого

21:30 Чоловіча естафета

23:45 Жіноча естафета

9 лютого

20:00 Чоловік спринт

23:00 Жіночий спринт

Нагадаємо, Тищенко та Журавок першими з українців розпочнуть індивідуальну гонку в Кенморі.Натомість збірна Росії приїхала на етап Кубка світу в Кенмор без гвинтівок

Джерело - Чемпіон.