У Кенморі скоротять дистанцію гонки через морози

Організатори сьомого етапу Кубка світу з біатлону в канадському Кенморі змушені підлаштовуватися під погодні умови.

Про це повідомляє Xsport з посиланням на NRK.

Синоптики прогнозують температуру близько -30 ° C, тоді як за правилами IBU спортсмени не можуть виходити на старт при температурі нижчій за -20 ° C.

Організатори вирішили скоротити дистанцію чоловічої індивідуальної гонки з 20 до 15 кілометрів, а жіночої з 15 - до 12,5 кілометрів. Гонка відбудеться 7 лютого. Натомість, естафети і мас-старти проведуть на день раніше - 8 і 9 лютого відповідно.

Нагадаємо, збірна Росії приїхала на етап Кубка світу в Кенмор без гвинтівок. Тим часом Бех вже хоче виступити на Кубкові світу.

Джерело - Xsport.