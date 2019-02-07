Кубок світу. Жіноча індивідуальна гонка в Кенморі: пряма онлайн-трансляція

На сьомому етапі Кубка світу з біатлону в канадському місті Кенмор відбудеться жіноча індивідуальна гонка.

У Канаді тримається сильний мороз, тому дистанцію жіночої гонки скоротили.

Україна в цій гонці буде представлена п'ятьма спортсменками.

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Трансляція індивідуальної гонки розпочнеться о 23:55.

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Гонку можна переглянути на нашому сайті.

Відеотрансляція буде доступна за 15 хвилин до старту гонки.

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Нагадаємо, мас-старт у Кенморі скасували.

Джерело - Чемпіон.