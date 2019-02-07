Підручний пропустить індивідуальну гонку в Кенморі

Український біатлоніст Дмитро Підручний не стартує в індивідуальній гонці в Кенморі.

Про це повідомляє Український біатлон.

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За рішенням тренерів, 27-річний біатлоніст готуватиметься до естафети, яка відбудеться 8 лютого.

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Таким чином в індивідуальній гонці Україну представлять Артем Тищенко, Сергій Семенов і Тарас Лесюк.

Нагадаємо, гонку з масовим стартом у Кенморі скасували.

Джерело - Український біатлон.