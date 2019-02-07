Кубок світу. Чоловіча індивідуальна гонка в Кенморі: пряма онлайн-трансляція

На сьомому етапі Кубка світу з біатлону в канадському місті Кенмор відбудеться чоловіча індивідуальна гонка.
У Канаді тримається сильний мороз, тому дистанцію гонки скоротили.
Україна в цій гонці буде представлена чотирма спортсменами.
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Трансляція індивідуальної гонки розпочнеться о 21:20.
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Гонку можна переглянути на нашому сайті.
Відеотрансляція буде доступна за 15 хвилин до старту гонки.
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Нагадаємо, мас-старт у Кенморі скасували.
Джерело - Чемпіон.