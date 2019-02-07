Тищенко та Журавок першими з українців розпочнуть індивідуальну гонку в Кенморі

Визначилися стартові листи індивідуальної гонки етапу Кубка світу в канадському Кенморі, яка відбудеться сьогодні, 7 лютого.

У складі чоловічої збірної України першим почне гонку Артем Тищенко, який вийде на дистанцію під 4-м номером. Сергій Семенов стартує 29-м, Тарас Лесюк - 48-м, а Дмитро Підручний - 90-м.

У жінок серед українок першою вийде на дистанцію Юлія Журавок - у неї 11-й номер. Олена Підгрушна почне гонку 29-ю, Юлія Джима - 36-ю, Надія Бєлкіна - 58-ю, а Яна Бондар - 90-ю.

Початок чоловічої індивідуальної гонки о 21:20. Жіноча розпочнеться о 23:55 за київським часом.

Етап Кубка світу в канадському Кенморі пройде з 7 по 10 лютого.

Нагадаємо, збірна Росії приїхала на етап Кубка світу в Кенмор без гвинтівок. Тим часом Бех вже хоче виступити на Кубкові світу.

Джерело - sportarena.