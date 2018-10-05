Зірку словенського біатлону дискваліфікували на два роки за допінг

Словенська біатлоністка Тея Грегорін отримала дискваліфікацію на два роки.

Про це повідомляє Xsport з посиланням на офіційний сайт антидопінгової комісії Міжнародного союзу біатлоністів.

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Так, в жовтні минулого року, словенку відсторонили через позитивну допінг-пробу з Ванкувера-2010. Під час перевірки проб учасників Ігор 2010 року в зразках, які взяли у Грегорін 6 та 7 лютого 2010 року, виявили метаболіт GHRP-2 (гормон росту). Усі результати словенки, протягом Олімпіади, анулювали.

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У Грегорін є шанс протягом трьох тижнів оскаржити рішення антидопінгової комісії. Нагадаємо, словенка — бронзова призерка Олімпіади в Сочі-2014. Також в її активі два срібла чемпіонатів світу.

Раніше українська біатлоністка розповіла що була близькою до самогубства в період дискваліфікації.

А українську паралімпійку дискваліфікували за допінг.

Джерело - Xsport.