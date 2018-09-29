На межі самогубства: українська біатлоністка розповіла як пережила період дискваліфікації

Ольга Абрамова розповіла про період дискваліфікації за вживання мельдонію.

Її слова наводить сайт biathlon.com.ua.

"Було нереально важко. По-перше, шок від того, що я реально нічого не порушувала, а мені тут "впаяли" дискваліфікацію за допінг. Це взагалі ганьба. Дуже сильно мені допомагали Тимоха (Тимофій Лапшин — авт.) і Надія Бєлова. Тоді у нього теж був не найкращий сезон. Лише завдяки їм, я не застрелилася і не повісилася. Мене реально зрозуміють тільки ті, кому ось таке довелося відчувати. Коли мені прийшло повідомлення — це був просто кошмар", — розповіла спортсменка.