Українки здобули срібло на світовій шаховій олімпіаді

Жіноча збірна України посіла друге місце на шаховій Олімпіаді.

У Батумі наші дівчата, розгромили з рахунком 3:1 збірну США. Але вийти на перше місце так і не змогли.

Підопічні Михайла Бродського видали свій найкращий на турнірі матч. Розпочалося все з того, що лідер команди Анна Музичук на першій дошці здолала чорними Анну Затонських. Потім вже Наталія Жукова на четвертій дошці білими завдала поразки Дженніфер Ю. Наступною білими Ірину Круш дотисла Марія Музичук.

Втім, просто перемогти у цій зустрічі для чемпіонства українкам було замало. Адже попереду на очко, та ще й з кращою різницею виграних і програних партій були шахістки Китаю. Вони зустрічалися з росіянками.

Але росіянка Ольга Гиря втратила перевагу (+8) з трьома зайвими пішаками, а Олександра Костенюк не впоралася з цейтнотом і навіть упустила нічийну позицію. Зустріч закінчилася з рахунком 2:2. За додатковими показниками Китай зумів випередити Україну.

Нагадаємо, жіноча збірна України зіграла внічию з Росією та зберегла лідерство у Всесвітній шаховій Олімпіаді.

Раніше, збірна України зіграла внічию з командою Китаю.

Джерело - Чемпіон.