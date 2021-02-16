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Прогнози на чемпіонат Світу 2022

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Попередні прогнози на Чемпіонат Світу 2022. Список учасників та регламент кваліфікації. Основні претенденти на золото. Де можна зробити ставки на світовий чемпіонат з футболу 2022
Прогнози на чемпіонат Світу 2022
Україна на чемпіонат Світу 2022

У Цюріху було проведено жеребкування відбірних груп на Кубок світу, який відбудеться в Катарі в 2022 році. Збірна України потрапила в одну групу з Францією, Фінляндією, Боснією та Казахстаном. Багато спеціалістів визнають, що суперники не прості, але крім Франції, жоден не переважає в класі команду Шевченка. Вже зараз можна робити обережні прогнози на Чемпіонат Світу 2022. Скористаємося цією нагодою й ми.

Збірна України

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Регламент

Щоб розуміти, як робити ставки на головні матчі, потрібно знати точний регламент відбіркового турніру. Він буде відрізнятися від попереднього. Причина всім відома – вірусна пандемія, яка ще не закінчилася. Матчі триватимуть лише дев'ять місяців - з березня по листопад. У два місяці – березні та вересні команди проведуть три матчі протягом десяти днів. Загалом у Європі заплановано десять дат для кваліфікаційних зустрічей, і групи з шести команд, включаючи ту, в якій гратимуть українці.

Перші три раунди будуть зіграні в березні, відповідно 24–25, 27–28 та 30–31. Це буде дуже велика кількість поєдинків. Мабуть, найкращі ставки на футбол онлайн можна зробити саме в ці дати. Тоді буде перерва, пов’язана з Євро-2020. Потім знову пройдуть ще три відбіркові раунди. Як і в березні, у вересні нас чекає багато ігор. Ігрові дні - 1-2, 4-5 та 7-8 вересня.

Останні два раунди відбору будуть подвійними. Спочатку 8-9 жовтня, а потім 11-12 відповідно. Потім визначатимуться команди для стикових матчів за путівки до фінальної частини ЧС-2022.

В плей-офф будуть змагатися 10 команд, які посіли 2-е місце в своїй групі. До них приєднаються дві найкращі переможці груп Ліги націй. 12 команд будуть розділені на три групи плей-оф, які складаються з одноматчевих півфіналів та фіналів (господаря визначатимуть простим жеребкуванням). Переможці кожної групи потраплять до Чемпіонату світу.

Прогнози на чемпіонат Світу 2022 для України

Звісно, вболівальники "жовто-синіх" чекають від команди такого ж вдалого виступу, як і до відбору на Чемпіонат Європи 2020. Спробуємо і ми зробити аналіз перспектив України на наступний відбірковий цикл. З деякими командами українці вже зустрічалися і добивалися непоганих результатів.

Франція. Безперечний фаворит групи. Діючий чемпіон світу має багато зірок, які готові впевненно завойовувати перше місце. Чи є шанси у нашої збірної взяти очки в поєдинках з "мушкетерами"? Попередній досвід зустрічей дає впевнену перевагу французам. В 10-ти матчах Франція перемагала 6 разів і лише одного разу програвала. Єдиний раз українці обігрували суперника з рахунком 2:0 в стиковому матчі до ЧС 2014. Але це нічого не дало, бо в наступному поєдинку французи виграли 3:0.

Франція безперечний фаворит групи

Якщо Україна зіграє так само вправно, як і в матчах з португальцями у відборі до Євро 2020, то у неї будуть гарні шанси на очки з французами. В іншому випадку суперник візьме 6 очок.

Боснія та Герцеговина. Один з головних претендентів на друге місце. Майже всі сходяться на тому, що саме українці і боснійці будуть змагатися між собою за право потрапити в плей-офф відбору ЧС 2022. Прогнози на Чемпіонат Світу 2022 для боснійців не найгірші. Балканці вже грали раніше у фінальній частині світової першості, тому до них потрібно віднестися з максимальною повагою.

Фінляндія. Багатьох здивував успішний виступ фінів у відбірному раунді до Євро 2022. Команда посіла друге місце, випередивши Грецію та Боснію. Вперше за свою історію Фінляндія потрапила до фінальної частини Євро. Зрозуміло, що команда буде боротися за високі місця у відборі до ЧС 2020. Але прогнози на футбол за багато місяців до старту матчів робити дуже ризиковано. Якщо фіни непогано зіграють на Євро, то вони отримують велику порцію позитиву. Це їм допоможе проказати хороші результати у відбору до світової першості. Одне можна сказати точно, що легкими поєдинки зі збірною Фінляндією для українців не будуть.

Казахстан. З казахами українці зустрічалися в двох відбіркових циклах до чемпіонатів Світу. Незважаючи на 4 перемоги, українці зустрічали серйозних опір. В одному з домашніх матчів синьо-жовті навіть відігрувалися. Мабуть, багато хто з уболівальників пам’ятає, як Руслан Ротань на останніх хвилинах матчу в Казахстані забив і приніс такі важливі очки. В двох іграх Україна перемагала з різницею в 2 голи, а двічі – мінімально. Тому робити впевненні ставки на спорт на Україну було б поспішно. Досвід попередніх зустрічей все ж таки потрібно враховувати.

Взагалі, дуже хотілося бачити прогнози на чемпіонат Світу 2022 на фінальну частину за участю української збірної.

Ставки на чемпіонат Світу 2022

Ось такі групи сформувалися після жеребкування відбіркового раунду.

А: Португалія, Сербія, Ірландія, Люксембург, Азербайджан;

B: Іспанія, Швеція, Греція, Грузія, Косово;

С: Італія, Швейцарія, Північна Ірландія, Болгарія, Литва;

D: Франція, Україна, Фінляндія, Боснія і Герцеговина, Казахстан;

E: Бельгія, Уельс, Чехія, Білорусь, Естонія;

F: Данія, Австрія, Шотландія, Ізраїль, Фарерські острови, Молдова;

G: Нідерланди, Туреччина, Норвегія, Чорногорія, Латвія, Гібралтар;

H: Хорватія, Словаччина, Росія, Словенія, Кіпр, Мальта;

І: Англія, Польща, Угорщина, Албанія, Андорра, Сан-Марино;

J: Німеччина, Румунія, Ісландія, Північна Македонія, Вірменія, Ліхтенштейн.

Так, є досить цікаві групи. Наприклад H, в якій змагатимуться Хорватія, Словаччина, Росія та Словенія. Здається, що росіянам буде надто важко зайняти принаймні друге місце. Також непроста група, де зустрінуться Іспанія, Швеція та Греція. В інших групах фаворити більш-менш відомі.

Деякі букмекерські контор вже виставили коефіцієнти на переможців ЧС-2022. Ось список претендентів:

  • Бразилія – 7;
  • Франція – 7;
  • Німеччина – 7,5;
  • Іспанія – 9:
  • Бельгія – 13.

Бажаючі вже зараз можуть робити прогнози на Чемпіонат Світу 2022 та фіксувати їх в ігровому купоні. Звісно, що робити прогнози на спорт, й зокрема на футбол непросто, але вже зараз цей список можна коригувати. Наприклад, фаворит Бразилія – це спірний факт. Бельгія за складом та рівнем гри не поступається бразильцям. Французи, німці та англійці теж мають що сказати. Як показав приклад збірної Хорватії на минулому ЧС, команди з другого ешелону можуть потрапити у фінал. Тому ставки на чемпіонат Світу 2022 потрібно робити дуже обережно.

Де робити ставки на чемпіонат Світу 2022?

Вже зараз можна зробити ставки на переможців груп у кваліфікації до ЧС – 2022. Букмекерські компанії 1хБет, Марафон, Фаворит Спорт, Мелбет та багато інших пропонують довгострокові ставки на переможця фінальної частини.

Незабаром почнуться поєдинки відбіркового раунду. Тому беттори зможуть не тільки робити прогнози не чемпіонат Світу 2022, а й ставити на конкретні матчі. Зверніть увагу, що ставити можна як перед початком матчів, так і в лайві.

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