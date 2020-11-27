Комплексний огляд провідних онлайн-казино України, переваги та недоліки. Які онлайн-казино можуть бути рекомедовані українським гравцям.

ТОП-5 провідних онлайн-казино України

Експерти провели комплексний аналіз провідних онлайн-казино, які пропонують свої послуги в Україні, та зробили їх об’єктивне порівняння.

Найкращі онлайн-казино України

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При виборі гральної платформи для розміщення ставок варто проконсультуватися з рейтингом букмекерів України. Так, в першу чергу, контора повинна бути легальна, а потім потрібно звертати увагу на справжні відгуки клієнтів, у яких вже був досвід роботи з тим чи іншим ресурсом. Найчастіше зручність роботи з сайтом набагато важливіша, ніж багатство лінії, оскільки для більшості гравців найбільш важливими спортивними напрямками є футбол, баскетбол, хокей та інші популярні види спорту, які практично будь-яким букмекером будуть підтримуватися.

Взагалі, складно виділити найкращі букмекерські контори, оскільки багато в чому функціонал різних БК схожий, ну і, звичайно ж, багато що залежить від особистих уподобань конкретного користувача. У будь-якому випадку, зараз розглянемо деякі букмекерські контори і розберемо, на які платформи можна звернути увагу при виборі грального ресурсу.

Фанспорт – перспективне онлайн-казино України

Популярне інтерактивне казино пропонує новим гравцям привітальний бонус у розмірі 100% від суми стартового депозиту. Варто відмітити достатньо широкий вибір азартних ігор, проте Фанспорт більше орієнтується на любителів спортивних ставок. Казино працює за ліцензією Кюрасао, не обмежує реєстрацію для резидентів інших країн.

Бонус за реєстрацію

Кожний новий клієнт має можливість отримати привітальний бонус за реєстрацію на сайті. Фанспорт пропонує 100% бонус до 1000UAH + 25 фріспінів за депозит від 250UAH. Бонус у розмірі 50% (до 1500UAH) + 35 фріспінів нараховується за депозит від 375UAH, а 25 бонусних відсотків (до 250€) та 40 фріспінів можна одержати за початковий депозит від 375UAH. Дві останні пропозиції відрізняються загальною вартістю фріспінів. Промокод Фанспорт для отримання збільшеного бонусу правилами не передбачений.

Заохочення та пропозиції для активних гравців

Клієнти компанії можуть оформити підписку, за якою будуть одержувати електронні листи з новинами про свіжі акції та інші спеціальні пропозиції.

Загальний огляд

Онлайн-казино Фанспорт пропонує стандартний набір азартних ігор, які розподілені в меню за категоріями. На сайті можна знайти ігри від усіх відомих провайдерів. Їхня кількість загалом влаштовує середньостатистичного гравця, проте не дозволяє на рівних конкурувати з лідерами сегменту.

Слоти

Меню налічує трохи менше 50 позицій. Гравці мають змогу оцінити якість 3D слотів, які також представлені в розділі.

Live-ігри

Широкий вибір інтерактивних ігор – одна з переваг Фанспорт у порівнянні з основними конкурентами. Клієнти мають змогу пограти в Блек Джек, рулетку, монополію, баккара.

Покер

У покер-румі Фанспорт до уваги гравців представлені всі відомі різновиди карточної гри, включаючи карибський стад покер.

Бінго

У розділі Бінго міститься шість найбільш популярних розваг даної категорії, без будь-якого ексклюзиву.

Інтерфейс платформи

Навіть у початківців не виникає складнощів при знайомстві з функціоналом онлайн-казино. Меню розділів має оптимальний вигляд (адже воно скопійоване в іншого відомого оператора 1xBet), пошук ігор займає лічені секунди. З головного меню можна переходити безпосередньо на сторінку того чи іншого оператора або гри. Загалом оформлення сайту витримано у традиційній "азартній" стилістиці.

Мобільна версія казино

Якщо зайти на сайт Фанспорт зі смартфона, буде автоматично запущена мобільна версія казино. За своїм функціоналом вона не поступається головному сайту, проте набагато краще адаптована для невеликих екранів. Також Фанспорт має офіційні мобільні додатки під смартфони на iOS та Android.

Загальна оцінка: 4,2

Онлайн-казино 1xBet – безліч розваг для азартних гравців

Один з найвідоміших операторів на пострадянському просторі має функціональну та бездоганно працюючу платформу для азартних ігор. Казино пропонує щедру програму лояльності для нових та активних клієнтів, вражає широким вибором слотів та карточних ігор, на регулярній основі запускає акції та активує особливі пропозиції. Реєстрація на сайті відкрита для клієнтів з будь-якої країни світу, проте діюче законодавство деяких держав (зокрема, Росії) не надає легального статусу оператору 1xBet. Компанія працює за ліцензією Кюрасао.

Бонус за реєстрацію

В цьому казино-онлайн бонус за реєстрацію може складати загалом 1500€. Компанія нараховує 100% на перший зроблений депозит, мінімальний розмір якого має складати 10€. На додачу до грошового заохочення новий клієнт отримує 30 фріспінів. При цьому максимум, на який може розраховувати гравець, складає 300€.

За наступні три депозити 1xBet нараховує від 350€ до 450€, що складає 50% та 25% від суми поповнення балансу. Також клієнт отримує від 35 до 45 фріспінів за ці депозити. Загальна сума бонусів від 1xBet може досягти 1500€.

Заохочення та пропозиції для активних гравців

Постійним клієнтам оператор пропонує до 100 фріспінів та 50-відсотковий бонус на 10-й депозит на слоти. Крім того, за активну гру нараховуються бонус-бали, які можна обміняти на актуальний промокод 1xBet. Такий промокод може бути використаний, наприклад, для отримання збільшеного бонусу при наступному поповненні рахунку.

Загальний огляд

Оператор 1xBet має широкий вибір азартних ігор, які зручно розподілені за категоріями. Серед великої кількості відомих та популярних пропозицій казино додає до свого меню близько 20 ексклюзивних найменувань. Серед найбільш популярних варто відзначити Savanna King, Zero Day, Rich Reels, Book of Gods. Взагалі підбір ігор в 1xBet є одним з кращих у сегменті.

Слоти

Меню включає в себе достатню кількість позицій, в тому числі – сучасні 3D слоти, що користуються великим попитом у гравців.

Live-ігри

Кількість лайв-ігор від 1xBet влаштує гравця з будь-яким досвідом. Оператор має в своєму меню всі затребувані інтерактивні ігри.

Покер

Розділ покеру опрацьований на вищому рівні. Меню містить в собі близько 100 різновидів популярної карточної гри.

Бінго

До 50 бінго-ігор входить у відповідний розділ казино 1xBet. За їхньою кількістю компанія є одним з лідерів у своїй галузі.

Інтерфейс платформи

Зручність – це один з головних козирів онлайн-казино 1xBet. На сайті є функція пошуку за назвою, усі ігри розподілені за категоріями, що дуже зручно. Також гравці мають змогу додавати окремі ігри до групи обраних, щоб мати до них швидкий доступ. Дизайн сайту витримано у традиційній стилістиці.

Мобільна версія казино

При вході в онлайн-казино з мобільного гаджету запускається адаптована версія сайту з повноцінним функціоналом. Крім того, 1хБет має програмні розробки для смартфонів з операційною системою iOS або Android.

Загальна оцінка: 4,9

Онлайн-казино Melbet – щедра бонусна програма

Компанія Мелбет пропонує своїм клієнтам повний спектр азартних розваг, до якого входять класичні слоти, Live-ігри, Бінго та автомати. За кількістю наявних ігор казино не поступається лідерам сегменту. Новим гравцям Melbet нараховує привітальні бонуси, а активних клієнтів заохочує спеціальними пропозиціями. Компанія працює за ліцензією Кюрасао, але в деяких країнах доступ до сайту є обмеженим (наприклад, у Росії).

Бонус за реєстрацію

Новий користувач Мелбет має змогу одержати низку бонусів за поповнення балансу – від 50% за перший депозит до 200% – на п’ятий. Максимальний розмір нарахування складає 10000UAH, та додатково компанія дарує від 30 до 100 фріспінів у казино. А спеціальний промокод Мелбет дозволяє отримати збільшений бонус. Мінімальний депозит для зарахування бонусів складає 300UAH.

Заохочення та пропозиції для активних гравців

Всі клієнти Melbet можуть розраховувати на додаткові фріспіни, якщо накопичують достатню кількість обертань або грають у так звані ігри дня. Кількість подарункових фріспінів может складати від 25 до 75, в залежності від дня та обраної гри.

Загальний огляд

Онлайн-казино Мелбет має багатий вибір розваг у своїх азартних розділах. Всі популярні пропозиції – від слотів та Бінго до Live-ігор та покеру – включені в меню. Також у ньому представлені майже всі провідні оператори.

Слоти

Меню слотів складається з великої кількості популярних найменувань. Їхня кількість влаштує будь-якого гравця, а зручний інтерфейс дасть змогу швидко знайти бажану гру в переліку.

Live-ігри

Інтерактивних розваг на сайті також вистачає, проте в цій галузі Мелбет дещо поступається іншим відомим казино. Але для новачків тут передбачені демо-версії, на яких вони можуть потренуватись та набути досвіду.

Покер

Покер-рум пропонується клієнтам як у автоматичному форматі, так і в супроводі реальних дилерів, що є суттєвим плюсом.

Бінго

Цей розділ на даний момент містить в собі лише Кено.

Інтерфейс платформи

В цілому користувачі не мають суттєвих проблем з навігацією та безпосередньо грою на сайті, але для повного знайомства з функціоналом потрібен певний час. У казино Melbet є функціонал для швидкого пошуку за назвою або за оператором. Загальне меню розділів також має зручний формат.

Мобільна версія казино

Онлайн-казино Мелбет створює комфортні умови для гри зі смартфону. Сайт доступний у мобільній версії з повноцінним функціоналом, а також у вигляді мобільних додатків для операційних систем iOS, Android та Windows.

Загальна оцінка: 4,3

Онлайн-казино Парі Матч – якість, перевірена гравцями з усього світу

Лідер українського беттінг-сегменту робить більший акцент на спортивних ставках, проте приділяє достатню увагу азартним іграм. Компанія працює за ліцензією Кюрасао, і доступ до сайту не обмежується для гравців з усіх країн світу. Але деякі держави не надають Парі Матч легального статусу відповідно до внутрішнього законодавства. Вибір азартних ігор на сайті в цілому можна назвати стандартним.

Бонус за реєстрацію

За перший зроблений депозит Парі Матч нараховує новим клієнтам бонусне заохочення. Воно складається з трьох частин: за перше поповнення бонус дорівнює 100% від суми депозиту (але не більше 100$), за друге – 50% (до 150$), а за третє – 125% (до 250$). Загальна сума бонусних зарахувань може складати 500$.

Заохочення та пропозиції для активних гравців

Кожний клієнт може отримувати додатково 25% при будь-якому поповненні балансу. Для цього необхідно зробити депозит на суму більше 10$, а також вказати спеціальний пари матч промокод – 25. Найбільш амбіційні гравці мають змогу одержати одноразовий бонус у розмірі 111% від суми поповнення, але з максимальним значенням 1000$.

Загальний огляд

Онлайн-казино Парі Матч розробило якісний продукт для азартних гравців. Кількість ігор не є дуже великою, проте всі популярні категорії представлені в меню. Щодо операторів, найбільш відомі з них мають свої віртуальні представництва на сайті компанії.

Слоти

За кількістю наявних слотів Парі Матч може дати фору будь-якому сучасному казино. До уваги користувачів пропонується кілька сотень популярних розваг від більше ніж 20 світових операторів.

Live-ігри

Більше сотні інтерактивних ігор з реальними дилерами представлено в цьому розділі: Блек Джек, рулетка, покер, баккара та інші.

Покер

В окремому покер-румі клієнти можуть зіграти в найбільш розповсюджені різновиди цієї карточної гри: Holdem, Caribbean Stud, Three Card Poker.

Інтерфейс платформи

Зручність користування є одним з ключових плюсів казино-онлайн Парі Матч. Розташування елементів меню та наповнення розділів можна вважати оптимальним. На сайті передбачений пошук за назвою оператора. Дизайн витриманий у корпоративній стилістиці компанії – жовто-чорній гаммі кольорів.

Мобільна версія казино

Сайт Парі Матч однаково добре працює на ПК та мобільних пристроях, має мобільну версію з повноцінним функціоналом. Більш зручне користування можливе при встановленні офіційних додатків для iOS та Android.

Загальна оцінка: 4,8

Огляд онлайн-казино Фаворит – оптимальний вибір для початківців

На сьогоднішній день казино Фавбет (раніше відоме як Фаворит) є одним з лідерів галузі азартних ігор. Компанія пропонує своїм клієнтам безліч розваг, додатково мотивуючи бонусами та зручним функціоналом для ігор – як з ПК, так і в мобільному форматі. Казино приймає до реєстрації гравців з усього світу, хоча клієнти з деяких країн мають користуватися VPN або дзеркалом сайту, щоб мати доступ до пропозицій Фаворит. Компанія з українським походженням має субліцензію Кюрасао.

Бонус за реєстрацію

В цьому казино онлайн бонус за регистрацию на сайті не передбачений. А за перше поповнення балансу новий клієнт отримує в подарунок 20 фріспінів. Для цього необхідно зробити депозит на суму 50UAH.

Заохочення та пропозиції для активних гравців

Промокод Фаворит дозволяє брати участь у програмі лояльності та одержувати щоденні бонуси для подальшого використання у казино.

Загальний огляд

Гральна зала Фаворит містить велику кількість популярних ігор, розподілених за категоріями. До уваги гравців в кожному з розділів пропонується гра на реальні гроші та демо-версії для ознайомлення. В казино представлені розробки провідних операторів EGT, Novobet, Spinomenal, Playson та інших.

Слоти

Фішкою Фаворит є слоти з накопичуваним джекпотом: Supreme hot, Book of sun choice, 7 Lucky hot, Book of Ra та ще 20 інших. Гравець має змогу зірвати великий куш навіть з мінімальними ставками.

Live-ігри

На найбільші виграші можна розраховувати у розділі інтерактивних ігор з реальними дилерами. Фаворит пропонує зіграти у Блек Джек та декілька різновидів рулетки.

Покер

Покер-рум Фаворит містить найбільш популярні різновиди карточної гри, проте цього достатньо для більшості клієнтів.

Інтерфейс платформи

Гра на сайті казино-онлайн є максимально зручною, що пояснюється логічним розташуванням елементів меню та інтуїтивно зрозумілою навігацією. Усі ігри завантажуються миттєво та працюють стабільно.

Мобільна версія казино

Онлайн-казино розроблено на адаптивній базі, тому грати в ньому зручно с комп’ютера, планшета або смартфона. Мобільна версія добре сприймається с невеликих екранів. Також компанія має розроблені додатки для гаджетів на iOS та Android.

Загальна оцінка: 4,2

Порівняльний огляд найкращих онлайн-казино для гравців з України

За результатами проведеного аналізу українських інтерактивних казино було визначено плюси та недоліки кожної з платформ, а також визначені найкращі казино онлайн Украина.

Так, Фанспорт вирізняє зручний інтерфейс, багатий вибір Live-ігор, а також цікава бонусна політика. В свою чергу, 1xBet вражає бонусними заохоченнями та різноманіттям розваг в кожній з категорій. Значною перевагою Мелбет є сучасний покер-рум, а також можливість отримати до 100 фріспінів. Легендарний Парі Матч майже не має недоліків, а за числом слотів переважає конкурентів. Щодо казино Фаворит, варто відмітити наявність демо-режиму у всіх категоріях.

Експертний рейтинг онлайн-казино України має суб’єктивний характер, проте з ним певно погодяться досвідчені гравці.

Вибір експертів – найкращі казино-онлайн України

Кожний гравець обирає казино за власними вподобаннями, та ключовими факторами завжди будуть:

кількість запропонованих розваг;

наявність у меню розробок провідних операторів;

функціонал головного сайту, його мобільної версії та додатків для смартфонів;

можливість грати без необхідності використання VPN, анонімайзерів чи дзеркал;

особливості бонусної програми та мінімальний поріг входу (сума депозиту).

Якщо оцінити дані показники у учасників огляду, з поміж інших вирізняються 1xBet та Парі Матч. Авторитетні бренди не тільки мають якісний продукт, але й постійно його вдосконалюють. Саме вони - найкращі онлайн-казино для гравців з України, та можуть бути рекомендовані як початківцям, так і досвідченим гравцям.