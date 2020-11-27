 Як робити ставки на футбол? | Betting | Champion.com.ua
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Як робити ставки на футбол?

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Перед тим, як робити ставки на футбол важливо вибрати пiдходящу букмекерську контору. Розглянемо декілька популярних БК серед українських любителів азарту.
Як робити ставки на футбол?
робити ставки на футбол

Більшість любителів азарту надають перевагу ставкам на футбол через інтернет. Більш того, саме футбол є найбільш популярним напрямком в букмекерських конторах. Деякі гравці роблять прогнози інтуїтивно, в той час як інші ігромани керуються цілими тактиками і стратегіями. Так, існують різні керівництва, на кшталт стратегій ставок на футбол "три ставки" і так далі. Однак, варто розуміти, що результат матчу в будь-якому випадку залежить, головним чином, від удачі, і особливої ​​ролі всі ці складні схеми часто не грають. Однак, зараз поговоримо більш докладно про те, як робити ставки на футбол і які букмекерські контори можна для цього розглядати.

Як робити ставки на футбол і в яких БК?

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Як робити ставки на футбол: прийоми і стратегії

Відразу відзначимо, що будь-якого універсального методу щодо того, як правильно робити ставки на футбол, залишаючись в плюсі, немає. Як ми вже відзначили, навіть, здавалося б, найбільш надійний матч може завершитися з абсолютно непередбачуваним результатом. Однак, розглянемо деякі стратегії, яким іноді дотримуються ігромани.  

Ставки за низькими коефіцієнтами

Вельми популярна манера ставок, яка, головним чином, поширена серед новачків, однак дану тактику, навряд чи, можна віднести до розряду стратегій щодо того, як робити ставки на футбол. Суть полягає в тому, що гравці роблять ставки на ті результати, які мають найнижчі коефіцієнти, тобто передбачувана ймовірність виграшу досить висока, тому що мова в даному випадку йде про тi зустрічi, де явно сильна команда грає з аутсайдером. Втім навіть, якщо гравцям здається, що результат очевидний, виграш в будь-якому випадку буде мінімальним. Так, навіть якщо ви поставите велику суму, чистий дохід буде мізерно малий у порівнянні з сумою вашої ставки. Однак, нерідко трапляється і так, що ставка навіть на, здавалося б, гарантований результат, виявляється програшною, і в підсумку гравці втрачають велику суму, якщо ж вони все ж вирішуються поставити багато, що в цілому не є вірним підходом до беттінга. У підсумку, таку тактику ставок, однозначно, не можна назвати розумною, навіть незважаючи на те, що безлічі недосвідчених гравців вона здається повністю логічно обґрунтованою.

Стратегія ставок в лайвi

Ставки в лайвi багатьом здаються більш виправданими, ніж в прематчi, так як стежачи за грою в режимі реального часу у бетторов створюється враження, що вони можуть безпомилково передбачити, що буде далі, адже весь матч відбувається прямо у них на очах. Такі припущення також невірні, особливо з огляду на те, що більш досвідчені користувачі все ж розуміють, що гра в лайвi вимагає навіть більше досвіду і вміння розбиратися в безлічі тонкощів. У будь-якому випадку, враховувати статистику варто навіть при грі в лайв, не кажучи вже про прематч. Перед тим як робити ставки на футбол в режимі реального часу вкрай важливо визначитися з лімітом. Втім, це правило актуально і для прематча, так що перед тим, як ставити на футбол або на будь-який інший вид спорту потрібно визначити для себе, скільки ви готові програти і більше цієї суми ставити не треба. Зрозуміло, важливо постійно стежити і за коефіцієнтами, оскільки в лайвi вони змінюються дуже швидко. Далеко не останню роль відіграє і вміння розпізнавати важливі деталі в поведінці команди в цілому або тих чи інших гравців, адже від цього може залежати те, як гравці можуть повести себе в наступні хвилини гри.

У будь-якому випадку, всіляких факторів як гри в лайвi, так і в інших стратегіях, дуже багато, але навіть максимальне врахування цих параметрів все одно не гарантує успіху, адже матч може піти зовсім в інше русло всупереч очікуванням.

Як робити ставки на футбол

Прогнози на пенальті і компенсований час

Цей вид ставок досить екзотичний, але не в плані того, що рідкісний; такий результат можна часто зустріти в розпису багатьох БК, але з тієї причини, що такі ставки дуже специфічні. Втім, опція "буде пенальті чи ні" швидше за все з'явиться тільки для топових матчів на кшталт Ліги Чемпіонів, топових футбольних дивізіонів і так далі. Коефіцієнти тут, як правило, досить високі, якщо мова йде про позитивну відповідь, тобто "пенальті буде". Варіаціями даного типу ставок можуть бути:

• Реалізація пенальті командою.

• Яка команда першою отримає право на пенальті.

• Пенальті в одному з таймів.

Незважаючи на те, що робити такі ставки вкрай небезпечно, все ж виділимо ряд факторів, які можуть мати значення, тобто факторами появи пенальтi можуть бути такі моменти:

Статистика команд і турнірів. Детальні статистичні дані дозволяють визначити команди, в іграх яких 11-метрові удари призначаються найчастіше. Те ж саме можна сказати і про чемпіонати. Як приклад можна порівняти суддівські санкції за ігрові епізоди в рамках штрафоного майданчика в матчах Серії і АПЛ. У той час, як більш-менш явне порушення правил в італійському чемпіонаті буде трактуватися арбітром як прямий привід до призначення 11-метрового, англійський арбітр, цілком ймовірно, може залишити схожий ігровий момент без уваги, що обумовлюється більш жорсткою і контактної манерою гри в Англії в цілому.

Наявність швидкісних технічних нападників. Iнодi єдиною можливістю зупинити швидкісного нападника є фол у своєму штрафному майданчику. Знову ж в даній ситуації може допомогти статистика.

• Фактор судді. Нарешті, значення має також і сам суддя, а саме його "схильність" призначати або не призначати 11-метрові удари в подібних ситуаціях.

У тому випадку, якщо ви робите прогноз на те, чи реалізує команда пенальті, знову ж необхідно повертатися до статистики і аналізувати відсоток успішних реалізації ударів з точки командою в цілому або якимось із її гравців окремо.

Практично в будь-якому матчі арбітр додає до кожного з таймів певну кількість часу, яка покликана компенсувати втрати на заміни, надання допомоги гравцям і інші паузи. Зазвичай до першого тайму додають до 2 хвилин або навiть менше, у другій половині зустрічі можна побачити доданий час від 2 до 5 хвилин, але в окремих випадках, звичайно ж, це значення може бути і більше. Тут все залежить від конкретної ситуації на полі, так що перед тим, як зробити ставку на футбол по такому параметру варто враховувати і такі моменти, хоча, цілком імовірно, що чим ближче кінець тайму, тим менше буде коефіцієнт.

Прогнози на великі тотали

Досвідчені ігромани знають, як робити ставки на футбол не тільки на звичні результати на кшталт перемоги однієї з команд або нічиєї. Існує ще досить популярний тип ставки на тотали, тобто загальну кількість забитих голів, показаних карток, кутових, штрафних і так далі. Головним чином мова йде про кількість голів. Так, тотал може бути менше або більше певного значення. Коли мова заходить про прогнози на велику кількість забитих м'ячів, потрібно враховувати цілий ряд факторів, головним з яких, перш за все, є сама команда. Як правило, якщо мова йде про якийсь довгостроковий турнір, то гравці схильні робити такі прогнози вже після того, як чемпіонат трохи "розгойдається", і команди увійдуть у смак гри. Знову ж тут потрібно орієнтуватися на статистику конкретної команди, проте приділяти вирішальне значенняце цьому аспекту, звичайно ж, не варто. Так, навіть результативні команди в одному матчі можуть набити безліч м'ячів в ворота суперника, а в іншому поєдинку мінімально переграти свого опонента з перевагою в один м'яч.

Фаворити проти слабких команд у кубках країни

Більшість уболівальників стежать за іграми улюблених команд в рамках національного чемпіонату або єврокубків. Однак, клуби також беруть участь і в кубку країни, який вважається куди менш престижною першістю. Більш того, коли ми говоримо про Англію, то маємо на увазі також і Кубок Ліги, так що клуби АПЛ можуть брати участь в цілих 4 чемпіонатах одночасно. У зв'язку з цим тренерам вкрай важливо вміло розподіляти сили своїх підопічних і при таких розкладах кубки країни є куди менш пріоритетним завданням. Саме тому нерідко сильні команди виставляють резервні склади, які часом можуть повністю складатися з резервістів, а значить в таких матчах, де фаворит грає резервним складом проти свідомо слабкої команди, ймовірність виграшу останньої дещо підвищується, так як для аутсайдера перемога в кубку країни це дуже цінне досягнення. Наприклад, не так давно Ліверпуль виставив склад повністю з резервістів і зазнав поразки від вельми посереднього клубу. Для гравців другого складу це непогана можливість проявити себе, так що нерідко гранди все ж здобувають перемогу, втім, для аутсайдера тут шанси знову ж більш великі, ніж якби ці два клуби зустрічалися в рамках АПЛ.

Втім, таку ситуацію розуміють, звичайно ж, і букмекери, тому не варто розраховувати на те, що на перемогу аутсайдера в таких матчах коефіцієнт буде дуже високим. Часом пропоновані цифри будуть цілком порівнянні з шансами на перемогу гранда.

БК для ставок на футбол

БК для ставок на футбол

Вибрати однозначно кращі букмекерські контори для ставок на футбол непросто, так як будь-яка БК буде приймати від гравців прогнози на найбільш популярний спортивний напрямок. Деякі гравці віддають перевагу букмекерським конторам України, в той час як інші любителі азарту роблять вибір на користь офшорних контор. У будь-якому випадку, поговоримо про деякі найбільш популярнi варіанти і розглянемо, як робити ставки на футбол на цих ресурсах.

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Сайт відомої букмекерської контори 1xbet досить зручний у використанні, і досвідчені гравці, швидше за все, без проблем розберуться з тим, як робити ставки на футбол на сайті платформи. Багата лінія є одним з достоїнств 1xbet, і виражається це, в тому числі, в цілому наборі різних турнірів в рамках футбольного напрямку. Крім того, робити прогнози досить зручно і за допомогою мобільного додатку, а також список підтримуваних платіжних платформ сформований досить вдало. Втім, варто переконатися в тому, що контора легальна в вашій країні. В цілому ж, ставки на футбол 1xbet дозволяє робити без особливих проблем. Сам процес розміщення прогнозів на більшості сайтів БК ідентичний. Так, вибравши потрібний результат, і підтвердивши свій вибір, вказавши бажану суму, парі вважається укладеним, і вам залишається дочекатися закінчення події.

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На Фаворит спорт ставки на футбол робити не так просто. Алгоритм розміщення прогнозів тут такий же, як і на інших платформах, однак проблема полягає в незручному сайті, який не дозволяє швидко знаходити потрібні розділи. Втім, розібратися з тим, як робити ставки на футбол тут все ж можливо. Підбірка платіжних платформ на Фаворит не така багата, як цього хотілося би, проте є перевага у вигляді наявності мобільних додатків. Що стосується безпосередньо самих прогнозів, то в лінії гравці знайдуть різні футбольні ліги, так що в загальному підсумку ставки на футбол Фаворит дозволяє робити навіть на деякі не найпопулярніші дивізіони.

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Ставки на футбол Парі Матч пропонує зробити на безліч різних турнірів в різних країнах, так що вибір у гравців в цьому плані справді дуже навіть непоганий. Однак, сайт платформи все ж залишає бажати більшого з точки зору дизайну. Так, тут багато незаповнених частин на сторінці, однак знаходити потрібні вкладці все ж можливо. У загальному підсумку, досвідчені гравці, напевно, зможуть швидко освоїтися на сайті і зрозуміти, як робити ставки на футбол на Парі Матч, хоча по дизайну можна знайти кращiх букмекерів. Що стосується доступних платіжних платформ, то вибір тут досить непоганий як для депозиту, так і для виведення грошей.

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По можливостях робити ставки на футбол Melbet виглядає так само, як і інші букмекерські контори. Так, популярні і не дуже дивізіони тут, цілком ймовірно, буде підтримуватися, так що основній масі бетторов запропонованого вибору повинно вистачити. Говорячи про саму контору, варто розуміти, що цей ресурс офшорний, так що він може бути нелегальним і доступ до нього відповідно обмежений. Існує також і легальна версія сайту, проте вона створена для російського ринку ставок. У будь-якому випадку, досвідчені гравці, напевно, зможуть освоїтися з інтерфейсом Melbet і, навряд чи, питання "як робити ставки на футбол?" в технічному плані викличе у них труднощі.

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Ставки на футбол Фан Спорт пропонує зробити на цілий ряд різних чемпіонатів, так що знайти можна навіть такі екзотичні напрямки начебто чемпіонату Парагваю або Танзанії і так далі. Що стосується самого сайту, та платформа на диво виглядає досить непогано, на відміну від інших українських гральних ресурсів. Так, сайт дизайн сайту виконан набагато якісніше, ніж у конкурентів. Крім мобільної версії є також і додаток для Android і iOS пристроїв. В якостi способiв оплати пропонується досить непоганий вибір підтримуваних платіжних платформ. У будь-якому випадку, інтерфейс платформи більш наближений до шаблону, якому слідують більш відомі БК, так що, цілком ймовірно, навіть новачки зможуть швидко розібратися з тим, як робити ставки на футбол на цьому сайті.

Пiдсумки

У підсумку, важливо розуміти, що перед тим, як робити ставки на футбол, потрібно підійти найвідповідальнішим чином до вибору букмекерської контори. Дуже важливо, щоб платформа було легальна у вашій країні, тому що робота з офшорними платформами може обернутися цілою низкою проблем, починаючи від складнощів з доступом на сайт, закінчуючи проблемами при виведенні коштів з системи. Втім, незалежно від того, на сайті якого букмекера ви робите прогнози, важливо розуміти, що ставити можна рівно стільки, скільки ви готові дозволити собі втратити, так як в беттінгу залишитися в мінусі набагато простіше, ніж примножити свої кошти. Грайте завжди максимально обережно і пам'ятайте про всі ризики, пов'язаних з азартними іграми.

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