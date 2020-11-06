Фрібети букмекерів України | Betting | Champion.com.ua

Розглянемо, як отримати фрібети букмекерів України, що для цього треба зробити і які букмекерські контори взагалі пропонують бонуси для нових клієнтів.

Кращі фрібети букмекерів України

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Фрібети - які бонуси можуть отримати новачки

Як правило, багато букмекерських контор пропонують новим клієнтам бонуси, на які можна розраховувати після реєстрації аккаунта. Втім, практично завжди для отримання подібних пропозицій недостатньо одного лише факту реєстрації, оскільки бонус потрібно також і відігравати. Більш того, робити це доводиться по заданим букмекером умовам і тільки після цього можна буде отримати реальну прибавку на свій баланс.

В підсумку, якщо детально розібратися в умовах надання бонусів, з'ясовується, що особливого сенсу розраховувати на бонусні пропозиції від букмекера і зовсім немає, і вже тим більше, однозначно, не варто орієнтуватися на бонусну складову платформи при виборі букмекерської контори. Однак, зараз ми все ж поговоримо саме про бонуси різних БК і розберемо умови, які необхідно виконати, щоб розраховувати на фрібети букмекерів України.

Фрібети букмекерів України: види бонусних пропозицій

Привітальні бонуси від букмекерів зазвичай являють собою або фрібет або бонус на перший депозит. Втім, найчастіше особливої різниці між ними і немає. Фрібет це безкоштовна ставка, тобто сума грошей, що видається гравцям, які вони можуть витратити на прогнози. Вивести цю суму не можна; її потрібно обов'язково поставити на будь-яку подію. Крім того, дуже часто букмекери зобов'язують робити ставки на матч з певним коефіцієнтом; часом мова йде навіть про експреси з мінімум 3 і більше подіями. Виходить, що клієнти можуть зробити ставку без вливання власних грошей, однак насправді все не так просто.

Суть фрібетов букмекерів України (та й в цілому будь-яких інших платформ) полягає в тому, що від суми виграшу, якщо вам пощастить, буде вiднята сума фрібета. Розглянемо приклад, як робити безкоштовні ставки. Припустимо, у вас є фрібет 200 гривень, і ви поставили цю суму на прогноз з коефіцієнтом 2.00 і виграли. Ваш виграш складе 400 гривень, з яких потрібно відняти суму фрібета (200), в результаті чистий виграш складатиме 200 гривень. Втім, для того, щоб отримати фрібети, часом доводиться виконувати цілий ряд складних умов.

Ще один різновид заохочення це бонус на перший депозит. В даному випадку гравцям також необхідно буде проставити бонус, щоб в результаті мати можливість розраховувати на надбавку до свого балансу. Загалом, нюансів тут також вистачає.

Бонус

1xbet на своєму сайті рекламує бонус на перший депозит. Для того, щоб розраховувати на надбавку до свого балансу гравцям потрібно поповнити свій рахунок на суму, що не перевищує встановлене значення, а потiм бонус потрібно буде відіграти. Варто мати на увазі, що, як правило, заохочення від букмекера становить 100% від суми, внесеної в рамках депозиту, тобто користувачі можуть отримати стільки ж, на скільки і поповнили рахунок. Ну а зараз більш детально вивчимо умови, які нам вдалося знайти.

Умови надання бонусу

Отже, новачки повинні, в першу чергу, зареєструватися на сайті і при необхідності пройти процедуру верифікації. Варто враховувати, що при роботі з офшорної конторою це часом може викликати ряд серйозних труднощів. Втім, повернемося до депозиту. Так, гравці вносять на свій користувальницький баланс суму до 100 євро, втім, допускається також і еквівалент в іншій валюті. Отриманий бонус необхідно поставити в 5-кратному розмірі ставками типу експрес.

У кожному експресі має бути не менше 3 подій та мінімум 3 події в повинні мати коефіцієнти не нижче 1.40. Майте на увазі, що оскільки мова йде про фрібет, просто так вивести отриманий бонус неможливо; його потрібно в обов'язковому порядку відігравати. Майте на увазі, що умови акції можуть змінюватися букмекером в будь-який момент, що, втім, характерно для багатьох контор, включаючи і ті ресурси, які навіть надають фрібет без депозиту. Саме тому вкрай важливо читати умови надання бонусів найретельнішим чином і приділяти увагу навіть дрібницям. У підсумку, фрібет 1xbet, як ми вже зазначили, обов'язково потрібно поставити на експрес по заданим коефіцієнтам.

Ігрові можливості

Будучи одним з найбільш відомих букмекерів, 1xbet пропонує досить широку лінію, причому безліч опцій тут присутні не тільки по спортивним напрямкам, але також платформа підтримує і ставки на шоу-бізнес, політику і так далі. Тут досить непогана підбірка платіжних платформ, а також є мобільний додаток, що, втім, традиційно для багатьох БК. Дизайн сайту також цілком приємний і не викликає труднощів при навігації між розділами.

Favorit

Бонус

Продовжуючи розмову про фрібети букмекерів України, перейдемо до БК Фаворит. При вході на сайт створюється враження, що ця платформа більше схожа на онлайн-казино, ніж на букмекерську контору. А все тому що на сайтi дуже багато різних рекламних банерів, які, головним чином, рекламують бонуси. Отже, давайте дізнаємося, чи надає фрібет при реєстрації БК Фаворит і якщо так, то що потрібно для цього зробити?

Отже, фрібет Фаворит надає у вигляді звичного бонуса на перший депозит. Тут також для початку необхідно зареєструватися і поповнити рахунок. У випадку з Фаворит мінімальна сума становить 200 гривень, а от далі умови помітно ускладнюються.

Умови надання бонусу

Залежно від того, наскільки ви поповнили свій рахунок, залежить i бонус який ви можете отримати. Так, якщо ви внесли депозит на суму менше 200 руб., то розраховувати можна на бонус "ставка без ризику" до 500 гривень. Дана акція передбачає своєрідну страховку ставки, так що Фаворит в цьому плані можна вiднести до беттiнг-платформ без здійснення ставок на реальні гроші. Однак при розміщенні прогнозу необхідно відзначити, що саме цю ставку ви збираєтеся зробити безризиковою і укласти парі. А ось при поповненні від 200 гривень активуються 3 бонусних пропозиції, а для того, щоб скористатися цими бонусами їх потрібно відіграти. Так, протягом 48 годин з моменту внесення депозиту необхідно клікнути на кнопку "відіграти", а протягом 10 днів потрібно розміщувати прогнози. У будь-якому випадку, детальні умови по бонусним пропозиціям описані у відповідному розділі на сайті букмекера, так що завжди самостійно читайте умови отримання фрібетов букмекерів України.

Ігрові можливості

На відміну від 1xbet, сайт БК Фаворит аж ніяк не викликає таких же приємних емоцій. Перемикатися між розділами тут досить важко, оскільки вони розкидані в найнесподіваніших місцях по сайту. Крім того, колірна схема тут також невдала. Втім, лінія цілком порівнянна з тим, що може запропонувати 1xbet, однак по доступним платіжним платформам Фаворит знову програє, зате є мобільні додатки для Android і iOS смартфонів.

Pari Match

Бонус

У пошуках фрібетов букмекерів України можна не тільки обмежуватися, безпосередньо, вітчизняними букмекерськими конторами, але також і розглянути офшорні БК, які, тим не менш, користуються популярністю у вітчизняних ігроманів. Однак, далеко не всі подібні платформи можуть похвалитися бонусами при реєстрації. Так, любителі ставок на спорт не знайдуть для себе бонусів від Парі Матч. Втім, оскільки на сайті є не тільки букмекерська складова, але також і розділ азартних ігор, платформа може запропонувати кілька акцій саме для найбільш азартних ігроманів.

Умови надання бонусу

Отже, Парі Матч фрібет не надає, а існуючі акції навпаки націлені на тих гравців, які програють. Так, згідно з умовами акції, програші по певним дням можуть бути частково компенсовані. Зрозуміло, мова тут йде лише про мінімальні повернення, та й в цілому такі акції короткострокові і діють лише кілька днів, так що, в кінцевому рахунку, по параметру бонусної складової Парі Матч, однозначно, програє своїм найближчим конкурентам.

Ігрові можливості

Сайт Парі Матч виглядає, краще, ніж у Фаворит, однак до рівня 1xbet все ж не дотягує. Втім, лінія тут така ж широка, як у інших розглянутих нами контор, незважаючи на незначні відмінності, які все ж можна знайти. Більш того, Парі Матч виглядає більш впевнено на тлі Фаворит, завдяки солідному списку підтримуваних платіжних платформ, ну а мобільний додаток тут також, цілком очікувано, є.

Melbet - промокод BETMAX

Бонус

Деякі гравці шукають букмекерську контору, щоб скористатися фрібетом букмекерів України. У будь-якому випадку, гральний ресурс Мелбет передбачає заохочення для нових гравців у виглядi бонуса на перший депозит. Умови тут цілком стандартні: внесення власних коштів, а потім відіграш по заданим параметрам. Давайте розглянемо, чим фрібети букмекерів України відрізняються від пропозиції Мелбет і що конкретно треба зробити для того, щоб розраховувати на бонус від БК.

Умови надання бонусу

Зрозуміло, один гравець може отримати тільки один бонус, і, звичайно, першим етапом є реєстрація на сайті БК. Далі треба поповнити баланс, а мінімальна сума для цього становить 100 руб. Подбайте про те, що у вашому особистому кабінеті заповнені всі поля, які стосуються особистих даних, оскільки лише в цьому випадку бонус буде зарахований автоматично. Далі переходимо до умов по відіграшу. Так, сума бонусу повинна бути проставлена в п'ятикратному розмірі, причому приймаються тільки прогнози типу експрес, що містять в собі мінімум три події, при цьому коефіцієнт по кожному матчу повинен бути мінімум 1.40. Як завжди, не забувайте самостійно читати умови надання бонусів для того, щоб краще розуміти, як отримувати фрібети букмекерів України та інших гральних ресурсів. Не забувайте також, що акція має термін дії і скористатися бонусом потрібно протягом 30 днів з дня створення аккаунта. Після закінчення цього терміну скористатися фрібетом Мелбет вже не дозволить.

Ігрові можливості

Дизайн сайту Мелбет, хоч і може здатися на любителя, проте об'єктивно він все ж більше схожий на ресурси відомих букмекерів. Так, з інформативність та дизайном тут цілком прийнятнi. В іншому ж, тут все як у всіх: непогана добірка платіжних рішень, наявність мобільних опції, а також хороший вибір в рамках пропонованої лінії.

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Бонус

Умови отримання фрібета Фанспорт висуває цілком звичні. Для початку потрібно зареєструватися та заповнити поля з необхідними персональними даними в особистому кабінеті. Після цього потрібно внести депозит сумою до 100 євро, знову ж допускається еквівалентна сума в іншій валюті. При правильному виконанні умов бонус повинен бути зарахован автоматично на баланс гравця, ну а потім його доведеться відігравати.

Умови надання бонусу

Власне для отримання фрібета букмекерів України, умови по відіграшу, які гравці повинні виконати, часто схожі. Так, вимоги тут такі ж, як і на Мелбет, а саме користувач повинен зробити прогноз в п'ятикратному розмірі ставки. Тип ставки все той же: експрес мінімально з трьома подіями. Коефіцієнт по кожному матчу становить те ж мінімальне значення - 1.40. Скористатися заохоченням можна протягом 30 днів, ну, і звичайно, в черговий раз нагадаємо користувачам, що вкрай важливо самостійно читати умови отримання бонусів, щоб чітко розуміти всі кроки, які необхідно виконати для отримання фрібетов букмекерів України.

Ігрові можливості

Можна сказати, що з усіх українських букмекерів сайт Фан Спорт виглядає найбільш солідно і якісно. Так, основні розділи розташованi в звичних для себе місцях, втім певні нарікання все ж є. Акції для мобільних на Фан Спорт також передбачені, а працювати з рахунком можна за допомогою великого вибору платіжних платформ. Гідний вибір можна знайти і в лінії від БК.

На що треба звертати увагу

Отже, як ми з'ясовували, слогани на рекламних банерах на сайтах БК, насправді, мають мало спільного з тим, що насправді потрібно зробити для того, щоб отримати бонуси при реєстрації. Більш того, фрібети букмекерів України і зовсім надаються далеко не кожній гральної платформою. У будь-якому випадку, якщо ви бачите, що платформа передбачає отримання бонусів, то відразу читайте детальні умови акції і практично в 100% випадків ви виявите, що для отримання безкоштовної ставки потрібно спочатку внести свої гроші і поставити їх на кін. Більш того, ставити потрібно по дуже небезпечним коефіцієнтам, так що ймовірність того, що ви втратите свої гроші набагато швидше, ніж отримаєте фрібети букмекерів України, досить висока. Також варто розуміти, що якщо ви вирішили грати в азартні ігри, роблячи ставки на спорт, при виборі контори звертати увагу на бонуси і зовсім нерозумно, оскільки, якщо навіть вам і вдасться отримати заохочення від букмекера, видається одне лише один раз, а потім вам доведеться постійно ставити власні гроші без будь-яких гарантій на примноження своїх коштів.

Крім того, звертати увагу потрібно на легальний статус контори, реальні відгуки клієнтів і інші куди більш суттєві речі, ніж бонусні пропозиції. Так, працюючи з легальної платформою, ви можете розраховувати на будь-які гарантії з боку ресурсу, в той час як бути впевненим в тому, що ви зможете вивести гроші з офшорного сайту, не вийде. Нарешті, подумайте кілька разів, чи готові ви взагалі ризикувати своїми грошима, зв'язуючись з азартними іграми.

Пiдсумки

Отже, в завершенні підсумуємо основні думки. Фрібети букмекерів України можна знайти далеко не на всіх платформах, які користуються популярністю серед вітчизняних любителів азарту. Крім того, отримати привітальну пропозицію не так просто, як про це заявляють рекламні слогани на яскравих банерах. Так, для того, щоб отримати невеликий бонус необхідно спочатку поставити свої власні гроші і відіграватися, і в підсумку виходить, що, незважаючи на заявлений бонус на свій баланс, ви, швидше за все, програєте свої власні гроші, оскільки робити ставки потрібно по великим коефіцієнтам , тим більше мова йде про експреси. У підсумку, навіть з урахуванням отримання бонусу, ви, швидше за все, вже будете в мінусі, так що сенсу від вітального заохочення від контори для гравця і зовсім практично немає.

У будь-якому випадку, не забувайте, що ставлячи на кін свої гроші, ви фактично втрачаєте їх, оскільки в азартних іграх ніяких гарантій немає. Саме тому будьте готові поставити рівно стільки, скільки вам не шкода буде програти.