Бонуси букмекерської контори Фан Спорт. Найкращі пропозиції для клієнтів з умовами відіграшу. Як отримати бонус Фан Спорт з промокодом

Букмекерська компанія Фан Спорт пропонує клієнтам багато хороший акцій та бонусів. Кожен беттор зможе скористатися пропозиціями оператора ти вибрати найбільш привабливий варіант для себе. Дізнаємося про кращі бонуси Фан Спорт. Чи дійсно вони варті уваги.

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Вітальний бонус Фан Спорт

Всім новим клієнтам букмекер Фан Спорт надає можливість отримати вітальний бонус. При реєстрації гравці вибирають бонус для ставок на спорт або для гри в казино.

Спортивний бонус. Для гравців, що спеціалізуються на спортивних ставках, оператор пропонує заохочення в розмірі 100% від першого депозиту, але не більше 1000 грн. Щоб скористатися цим подарунком, необхідно обрати саме спортивний бонус при реєстрації.

Після першого поповнення рахунку на бонусний рахунок гравця потрапляє 100% від першого депозиту. Щоб відіграти бонус і перевести його на основний рахунок, гравець виконує наступні умови:

Ставить нарахований бонус у трикратному розмірі від депозиту;

Враховуються лише експреси, що складаються з мінімум 3 подій;

Коефіцієнт кожної позиції в експресі, повинен бути не менше 1.40;

Бонусні ставки потрібно зробити протягом 30 днів з моменту реєстрації в акції.

При виконанні вищевказаних умов беттор отримає бонусну суму на основний рахунок.

100% страховка ставок

Букмекерська компанія Фан Спорт ввела страховку ставок від програшів. Застрахувати можна одинари та експреси. Якщо ставка програна, то гравець отримує компенсацію в залежності від суми страховки. В багатьох випадках це 100% повернення коштів. Тому й називаються ця акція таким же чином. Це досить цікава пропозиція, якою вже скористалися багато клієнтів букмекерської контори Фан Спорт.

День народження з Фан Спорт

Дуже приємний бонус Фан Спорт отримають іменинники. В залежності від кількості зроблених ставок, гравець отримає фрібет. Основною умовою отримання є така, що беттор повинен бути клієнтом контори не менше, ніж 30 днів. Не менше цього терміну гравець повинен зробити бодай одну ставку. Загальна сума потрачених коштів для ставок повинна бути не меншою 300 грн.

Отриманий фрібет беттор повинен використати для ставок на будь-які події з мінімальним коефіцієнтом 1,4

Експрес дня

Кожного дня букмекер Фан Спорт публікує призові експреси. Якщо зробити на ці експреси ставку і виграти, то можна отримати бонус Фан Спорт 10 % від виграшу. Одразу скажемо, що вибір ставок дійсно хороший. Тай коефіцієнти більш-менш реальні. По словам багатьох клієнтів цілком реально отримати стабільно бонуси Фан Спорт, якщо ретельно обирати експреси. Зазначимо, що немає обмежень по кількості ставок. При бажанні гравець може кожного дня робити ставки на призові експреси, та отримувати додатковий дохід.

Козирна середа

Ще одна популярна акція серед клієнтів Фан Спорт. Для того щоб стати учасником акції "Козирна середа", гравець повинен поповнити баланс саме в цей день. Причому внесені кошти він має проставити тричі протягом доби.

Є певні вимоги до ставок. Зараховуються лише експреси з мінімум 3-ма подіями. А найменший коефіцієнт для будь-якої позиції – 1,4. Тільки при виконанні всіх умов гравець отримає 80% від депозиту. Ці кошти одразу зараховуються на основний рахунок беттора.

Вітрина промокодів

На сайті букмекера Фан Спорт гравцям доступна ціла вітрина промокодом. Що це таке і як розпорядитися заохоченнями дізнаємося прямо зараз! Отже, ми заходимо в розділ "Промо":

На цій сторінці є промокоди для ставок на спорт, кіберспорт, та ігри казино. Промокоди – це фрібети. Коли гравець робить ставки, він заробляє бали, які можна обмінювати на промокоди. Є спеціальна формула, за якою розраховується кількість промокодом. Вона опублікована на сайті букмекера. Як тільки досягається певна кількість балів, гравець тисне на червону кнопку "Запит промо-балів". Це можна робити кожен день. Як тільки вийде набрати хоча б 50 балів, беттор заходить на вітрину промокодів і обирає потрібний купон.

Найчастіше трапляються фрібети з мінімальним коефіцієнтом 1,8 для ставок на звичайні і комп'ютерні дисципліни. Людина купує купон за промокодом і отримує право на безкоштовну ставку. Вгорі є фільтр, за допомогою якого вибираються купони для казино. В такому випадку гравець отримує 50 безкоштовних обертань.

Принцип простий: чим більше ставок робить клієнт, тим більше промобаллов він заробляє, а значить отримає досить фрібетів. Можна сказати, що це – один з найкращих бонусів Фан Спорт. Не дарма так багато клієнтів охоче користуються цією пропозицію. З одного боку оператор мотивує гравців робити більше ставок, а з іншого самі гравці прагнуть заробити більше балів.

Щоденний джекпот і лотерея

Щодня на сайті букмекера розігрується велика сума в онлайн слотах. Учасники виконують завдання, укладаючи парі на певні суми. Все що потрібно зробити - виконати завдання і дочекатися результату розіграшу. Чим більше ставок зробить клієнт, тим вище його шанси зірвати Джекпот. На сайті публікуються найбільші виграші. Доступні результати попередніх розіграшів.

Клієнтам Фаворит Спорт доступна лотерея з щоденними розіграшами. Все що потрібно - купити лотерейні квитки з шестизначним номером. Купити можна скільки завгодно квитків, як і в звичайній лотерею. Щасливчики, які вгадали 6 номерів, отримують максимальний грошовий приз. Для тих, хто програв є шанс на реванш. Щомісяця проводиться для них розіграш. Цей бонус від Фан Спорт найчастіше цікавить новачків.

Чи варті уваги бонуси Фан Спорт?

Багато клієнтів Фан Спорт вже давно позитивно оцінили бонуси та акції компанії. Візьмемо для прикладу вітальний бонус компанії. Наскільки його легко відіграти, виконавши всі умови? С першого погляду задача складна. Але якщо застосувати одну або декілька ефективних стратегій, то цілком реально відіграти бонусні кошти, не потративши основні. Спочатку оберіть ті види спорту, в яких ви добре розбираєтеся. Далі потрібно обрати найбільш надійну стратегію. Новачкам радимо флет, більш досвідченим гравцям – критерій Келлі.

Не можна не згадати вітрину промокодів Фан Спорт. Це дуже вагомий аргумент для того, щоб беттори активно ставили. Багато так і роблять, бо знають, що таким чином вони заробляють бали, які потім легко обміняти на фрібети. Ми переконалися, що на вітрині дійсно багато купонів для безоплатних ставок.

Чи можна вважити поганим бонус Фан Спорт в день народження? Звісно, що ні. Кому ж не хочеться отримати фрібет?

Висновки

Букмекерська контора Фан Спорт дійсно проводить цікаві акції та пропонує хороші бонуси для клієнтів. Гравці с задоволенням приймають участь в цих акціях. Багатьом подобається вітальний бонус та вітрина з промокодами.