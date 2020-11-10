Які бонуси букмекера Фаворит Спорт доступні клієнтам. Вітальний бонус для бетторів, умови його отримання. Акція «Експрес дня», як нараховуються очки за ставки, що таке «Ставка від Вацко», цікаві поради від футбольного експерта

Відома букмекерська контора Фаворит Спорт публікує на своєму сайті багато акцій та бонусів. Вже немало клієнтів скористалися пропозиціями оператора, та отримали хороші подарунки. Давайте разом дізнаємося, які акції та бонуси Фаворит запровадив для клієнтів.

Бонуси Фаворит Спорт 2020

Вітальний бонус Фаворит

Усім гравцям приємно отримати бонуси після першого поповнення рахунку. Ось і букмекерська контора Фаворит запропонувала своїм клієнтам вітальний бонус. Щоб отримати доступ до акції, людина повинна зареєструватися на офіційному сайті оператора. Після цього клієнт поповнює баланс на мінімальну суму в 200 гривень.

На бонусний рахунок буде зараховано 50% від першого депозиту, але не більше 2000 гривень. Тобто, мінімальний бонус становить 100 гривень, а максимальний – 2000 грн. Але щоб призова сума потрапила на основний рахунок гравець виконує наступні умови:

Витратити на ставки суму, яка в 7,5 раз більше першого внеску;

Мінімальна сума парі – 15 грн., максимальна – 1000 грн.;

Мінімальна кількість ставок – 5.

Якщо гравець протягом 30 днів з моменту активації вітального бонусу Фаворит виконає всі умови, він отримає на основний рахунок 50% від першого внеску. Така пропозиція приваблює багатьох клієнтів. Тому вони так охоче намагаються відіграти бонусні кошти.

Експрес дня

Добре відомо, що більшість бетторів віддає перевагу ставкам на експреси. Букмекерська компанія Фаворит врахувала це і кожного дня публікує на власному сайті призові експреси. Мінімальна кількість подій в експресі – 3, максимальна – 5. На головній сторінці внизу можна обрати той чи інший варіант. Як бачимо, в ігрові купони букмекер вносить позиції на різні види спорту. А коефіцієнти знаходяться в межах 3-5. Тобто гравці мають дуже хороший вибір, тому й не дивно, що цей бонус Фаворит такий популярний.

Після того, як гравець вибрав експрес, він прописує суму для ставки. В іншому випадку він має право відмовитися від ставки та вибрати інший варіант, або почекати, і поставити в наступний день. Так чи інакше, але ця пропозиція дійсно варта уваги.

Ставка дня від Вацко

Відомий футбольний коментатор Віктор Вацко публікує на сайті власні прогнози на футбольні матчі. Кожен гравець має шанс скористатися думкою експерта. Прогнози не є платними, тому досить багато бетторів знаходять користь від прогнозів Вацко. Все що потрібно зробити – подати заявку на учать в акції, та зробити ставку, скориставшись порадою Віктора.

"Став та полетіли"

А в цій акції розігрується право на подорож до відомої країни. Також букмекер приготував гравцям більше 1000 подарунків. А що ж повинен зробити гравець, щоб отримати шанс на бодай один бонус Фаворит? Все дуже просто, він повинен поставити на мінімальну суму 100 гривень з мінімальним коефіцієнтом 1,5. Чим більше таких ставок зробить гравець, тим більше в нього шансів отримати хороші подарунки від букмекера. Причому, не важливо, виграє чи ні ставка гравця, головне, щоб були дотримані вказані умови.

Всі результати розіграшів публікуються на сайті букмекера Фаворит Спорт. Якщо клієнт активно робить ставки, у нього завжди хороші шанси отримати приємний подарунок.

Магазин Фаворит Спорт

Сайт БК Фаворит Спорт відрізняється від інших тим, що клієнтам доступний магазин з корисними товарами. Щоб отримати той чи інший товар, гравець повинен внести певну кількість балів. А заробити ці бали можна ставками на спорт у Фавориті.

Як бачимо, в магазині букмекера досить багато цікавих товарів. У гравців з’являється додатковий стимул для ставок та заробітку балів. У будь якому випадку активний гравець має хороші для отримання цінних подарунків.

Зверніть увагу, що зліва знаходиться фільтр, за допомогою якого можна обирати товари по типу, ціні та популярності. Безумовно, магазин товарі Фаворит Спорт ще довго буде користуватися попитом у багатьох бетторів.

Програма лояльності від Фаворит

Клієнти букмекерської компанії Фаворит Спорт користуються програмою лояльності. Вона передбачає, що активні гравці отримують певний статус. В залежності від кількості ставок гравець отримує певний статус:

Як бачимо, існує 4 рівня. Чим вище рівень, тим більше бонусів отримає беттор. Максимальний рівень – Vip. Такі беттори отримують 10% від програних експресів. Віп рівень отримують беттори, які потратили на ставки більше 333 тис. гривень.

Мінімальний рівень отримають новачки. На цьому етапі вони не отримують бонусів. Щоб досягнути наступного рівня – Любителя беттор повинен потратити на ставки більше 3500 гривень. У такому разі клієнт отримує 1,5% від виграшних експресів.

Майстер – це третій рівень. Гравці з таким статусом отримують 3% і 5% бонусів за виграні експреси і програні ставки, а також всі виграші множаться на коефіцієнт 1,15.

Брендові ігри Фаворит Спорт

Беттори букмекерської компанії Фаворит Спорт мають хороший вибір для ігор в казино та слоти. На сайті є список ігор, за які клієнти отримують кешбек. Список постійно оновлюється, тому важливо слідкувати за ним.

За кожну програну ставку в грі клієнт отримує повернення на власний рахунок 10%. Найменша сума кешбеку становить 25 гривень, найбільша – 1500 грн. Скористатися отриманими коштами потрібно на протязі 5-ті днів з моменту отримання.

Популярні питання

Чи можна отримати вітальний бонус Фаворит в мобільній версії?

Так, можна. Усі акції та бонуси доступні клієнтам букмекера як на основному сайті, так і на мобільному. Немає різниці, яким чином гравець отримає бонус. Головне – виконати всі умови по відіграшу вітального бонусу Фаворит Спорт.

Як заробити бали, щоб обміняти їх на товари в магазині букмекера Фаворит?

Для цього гравець робить ставки на будь-які позиції в лінії букмекера. Чим більше коштів гравець поставе, і чим вищим буде коефіцієнт, тим більше балів він отримає.

Для чого потрібен промокод Фаворит?

З його допомогою гравці збільшують вітальний бонус та отримують доступ до інших, більш привабливих акцій букмекера.

Чи можна отримувати товари в магазині Фаворит з додатка чи мобільної версії?

Так, це можливо. Гравцю доступні ті ж товари, що й на основному сайті букмекера.

Як зрозуміти, що беттор отримав певний рівень в програмі лояльності БК Фаворит?

Дізнатися про це можна у власному кабінеті. Після певної кількості ставок беттор отримує певний рівень, і про це він дізнається. Також там видно, скільки ще потрібно зробити ставок, щоб перейти на інший рівень.