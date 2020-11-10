Бонуси Парі-матч | Betting | Champion.com.ua

Бонуси в БК Парі-матч. Як отримати їх клієнтам. Найкращі бонусні та акційні пропозиції на сайті Паріматч. Бонуси для гравців в покер від оператора

Букмекерська компанія Парі-матч активно розвивається. Вона пропонує не тільки вигідні умови для ставок, але й проводить цікаві акції, пропонує вигідні бонуси. Дізнаємося про всі бонуси Парі-матч, як отримати їх та наскільки вони корисні для звичайних клієнтів.

Бонуси Парі-матч 2020 році

Розділ бонусів Парі-матч

Якщо перейти на сайт букмекера Парі-матч, то спочатку ми не знайдемо розділ з акціями. Але це на старій версії. Якщо ж перейти на нову, то бонуси з’являться:

Бачимо, що розділ с назвою "Акції" вміщує достатньо пропозицій. Ось вони:

Кешбек в ТВбет;

Кешбек в Betgames;

Бонуси для казино

Бонуси для живого казино;

Бонуси для покеру.

Як бачимо, більшість бонусів Парі-матч це кешбеки. Тобто гравці отримують компенсацію після ставок чи ігор в казино. Розберемо кожен окремо, та дізнаємося, які вигоди отримують гравці.

Кешбек в ТВбет

Досить приваблива пропозиція для всіх клієнтів букмекерської компанії Парі-матч. Суть цієї акції в тому, що на баланс гравця повертається 50% від ставок на ТВ ігри. Щоб отримати бонус, клієнт пише листа на електронну пошту букмекера. В темі листа потрібно вказати номер власного рахунку та назву бонусу Парі-матч – "Кешбек в ТВбет". Бонуси нараховуються на рахунок гравця на протязі всього терміну дії. Остаточний баланс коштів відображається після 72 годин з моменту завершення акції. Мінімальний розмір бонусу становить 100 гривень, максимальний – 1250 грн.

Кешбек в Betgames

На сайті букмекера є розділ Betgames, в якому зібрані різні типи лото, лотереї та інших азартних ігор. Кожного понеділка на бонусний рахунок гравця поступає 20% від програних ставок. Участь в акції беруть всі ставки зроблені на вихідних.

Від кожного програшу за визначений період гравці отримають компенсацію. Ці кошти можна потім використати для ставок чи ігри в казино, або вивести звичним методом. Мінімальний кешбек становить 125 гривень, максимальний – 12,5 тис.

Є також максимальний бонус для клієнтів зі статусом VIP i Premium. Вони отримують 1000 USD. Якщо відкрити розділ Betgames, то побачимо доволі великий вибір популярних ігор. Майже всі ігри транслюються на сайті Парі-матч. Клієнт підтверджує свою участь в акції, щоб отримати кешбек. Компенсація 20% - це доволі хороша фінансова підтримка в кризові моменти, коли у гравця трапилася чорна полоса. Такий бонус від Парі-матч можна вважати з одного боку як страховку від невдач, а з іншого – це додаткова впевненість для клієнтів, які побоюються активно грати в онлайн казино.

Бонуси Парі-матч для казино

Для азартних гравців є окремий розділ з бонусами казино. Перейдемо на сторінку з акціями та побачимо хороший вибір пропозицій:

Перш за все виділимо привітальний бонус, який сягає 3000 гривень. Щоб отримати стартовий бонус, необхідно поповнити баланс на мінімальну суму 27 гривень та ввести бонусний код 3000 у власному кабінеті.

Всього потрібно зробити 5 депозитів з мінімальними сумами по такій схемі: 135 грн – другий депозит, 270 грн – третій, 405 грн. – четвертий, 540 грн. – п’ятий. При поповненні рахунку з другого разу не потрібно вводити бонус код. В залежності від суми депозиту, гравці отримують такі бонуси від Парі-матч. Спочатку потрібно відіграти перший бонус потім другий, третій… п’ятий. Щоб отримати бонус на перший депозит, гравець повинен 20 раз проставити на ігри введену суму. Для отримання другого, четвертого та п’ятого бонусів вейджер становить 30 раз, для третього – 25.

Побачити, скільки ще разів потрібно відіграти гравець зможе у власному кабінеті, на вкладці "Мої бонуси". Тобто, ми бачимо, що букмекер Парі-матч пропонує дійсно цікаву систему для отримання бонусів не тільки на перший, але й на інші депозити.

Бонус 25% за кожний депозит. Кожен клієнт букмекерської контори Парі-матч зможе отримати до 100 USD при поповненні балансу. Для цього потрібно лише авторизуватися та ввести бонусний код 25 і ввести мінімум 10 USD. На бонусний рахунок поступить чверть від депозиту.

Приміром, гравець поповнив баланс на 1000 гривень. Це означає, що на бонусний рахунок поступить 250 грн. Щоб призова сума потрапила на основний рахунок, гравець повинен потратити на ігри казино суму, яка в 35 разів більша ніж депозит+ бонусні кошти.

Бонус HIGH ROLLER. Учасники цієї акції мають можливість отримати бонус 111% від депозиту, максимум – 5000 грн. Щоб отримати приз гравець авторизується та активує код 111. Мінімальний депозит дорівнює 100 USD.

Щоб бонус від Парі-матч потрапив на основний баланс, гравець повинен 35 раз прокрутити ставками на ігри в казино. Акція доступна лише один раз для одного клієнта.

Календар бонусів. Кожного дня на сайті букмекера Парі-матч проводяться акції з кешбеком для клієнтів. Найбільш вигідною є акція в суботу, коли гравці отримають 125% на депозит. Кешбек діє для слотів та онлайн автоматів. Щоб скористатися пропозицією, клієнт активує код 125 та поповнює рахунок на мінімальну суму 30 USD. Щоб отримати призові кошти на основний рахунок, клієнт повинен 40 раз прокрутити депозит ставками на вказані ігри.

Бонуси від Live казино

Клієнти Парі-матч, які віддають перевагу ставкам у живому казино, також можуть отримати непогані бонуси:

Компенсацію 10% отримають гравці, які грають на вихідних в лайв казино. Мінімальна компенсація – 5 USD, максимальна – 500 грн.

Для шанувальників блекджеку діє нічна акція. Клієнти, які приймають участь в грі за певними столами, отримують грошові винагороди в залежності від поставлених коштів. Акція проводиться кожної ночі в певні дні.

Бонуси Парі-матч для гравців в покер

Одна з найкращих пропозицій від букмекера. Клієнтам, які приймають участь у покерних турнірах, доступні 12 видів бонусів. В залежності від суми депозиту, гравці отримують той чи інший бонус. Для кожного бонусу є окремий код. Саме від нього залежить, який подарунок отримає гравець. Звертаємо увагу, що бонус Парі-матч для покеру можна отримати лише один раз і при першому поповненні балансу. Якщо протягом 14 днів клієнт не активує квитки для турнирів віндфолу, то вони згорають.

Така велика кількість акцій саме для покеру від букмекера Парі-матч зовсім не дивує. Вже давно оператор приділяє увагу цій популярній картковій грі. Клієнти змагаються в великих турнірах з хорошими призами.

Висновки

Ми познайомилися з бонусами Парі-матч. Переконалися, що компанія дійсно пропонує своїм клієнтам непогані можливості для отримання додаткових коштів. Найбільше бонусів для ігор в казино.