Бонуси БК Мелбет. Кращі пропозиції на сайті контори.

Букмекерська компанія Мелбет пропонує клієнтам дуже багато акцій та бонусів. Достатньо завітати на сайт букмекера, щоб переконатися в цьому. Поступово оператор завойовує прихильність у багатьох гравців. Якщо раніше це були тільки коефіцієнти та велика кількість ставок, то зараз бонуси Мелбет займають досить великий об’єм на сайті компаній. Проаналізуємо найкращі акції букмекера, покажемо, чому вони хороші.

Промокод Мелбет BETMAX і бонуси 2020 році

Пропозиція Мелбет 2020 Подробиці бонусу Промокод Мелбет Бонус на перший депозит 100% до 3000 UAH BETMAX Кожен День - Цінні Призи Вигравайте Круті Гаджети BETMAX Fast Games Day бонус до €100 BETMAX Ставка типа "Експрес" 100-відсоткове повернення ставки BETMAX

Привітальний бонус Мелбет

Зараз майже кожна букмекерська компанія пропонує бонус для новачків. Не є винятком і букмекер Мелбет. На сайті оператора діє така акція. При першому поповненні рахунку клієнт отримає бонус, що дорівнює середньому значенню сум 100 зроблених ставок.

Тобто гравець, який зробив 100 ставок на протязі 30 днів з моменту реєстрації, гарантовано отримує винагороду. Щоб розраховати розмір вітального бонусу Мелбет, потрібно визначати середнє арифметичне від всіх потрачених сум на ставки за вказаний період.

За умовами букмекера враховуються лише ставки з мінімальним коефіцієнтом 1,3. Для передматчевих парі в залік йдуть одинари та експреси. Для лайв ставок – тільки експреси. Основною перевагою цієї акції над іншими подібними в букмекерских конторах є той факт, що гравець зможе отримати бонус й за другу сотню ставок, яку він встигне зробити в період відведених 30 днів.

Тому й не дивно, чому вітальний бонус Мелбет такий популярний серед клієнтів. Таким чином вони самі контролюють суми для ставок, щоб визначити свою винагороду. Не важно збагнути, що активні гравці отримують більшу винагороду за ставки на спорт на сайті букмекера Мелбет.

Вітальний фрібет від Мелбет

Для новачків діє ще один привабливий бонус. Суть його в тому, що гравець після реєстрації поповнює рахунок на мінімальну суму 250 гривень. Стартовий депозит клієнт має витратити на ставку з мінімальним коефіцієнтом 1,5 на протязі 30 днів з моменту поповнення рахунку. Після цього беттор отримає винагороду фрібет на 850 гривень.

Використати фрібет треба для ставок на суму в 3 рази більшу за розмір бонусу. Враховуються лише експреси з мінімум 4-х подій та з коефіцієнтом 1,4 для кожної. Зробити всі ставки потрібно протягом 14 днів з початку акції.

100% повернення

Ще один популярний бонус Мелбет для клієнтів, які полюбляють ставити на експреси. В акції приймають участь експреси з мінімальною кількістю подій – 7. Якщо 6 подій зіграють, а 1 – ні, то клієнту вертаються всі витрачені гроші. Якщо ж одне або декілька подій будуть розраховані з коефіцієнтом 1, то такий експрес не буде акційним.

Ця акція не має обмежень. Кожен гравець може отримувати компенсацію в необмеженій кількості. Головне – виконати всі умови акції. Можна сказати впевненно, що цей бонус Мелбет - один з найбільш популярних серед клієнтів компанії.

"Зможеш довше!"

Для участі в цій акції гравець повинен добре потренуватися на ставках. За довгі серії безпрограшних парі клієнти букмекерської компанії Мелбет отримують промокоди для безплатних ставок. Враховуються лише експреси з мінімум трьома подіями. Мінімальна кількість днів, коли гравець виграє – 7, максимальна – 42. Ось таблиця, за якою беттори отримують промокоди:

Якщо гравцю не вдалося зробити 7 поспіль виграшних ставок кожного дня, він має можливість почати новий цикл. Скористатися промокодом можна протягом 7 днів з моменту його отримання. Ця пропозиція також доступна для всіх клієнтів Мелбет. Бонус приваблює як новачків, так і більш досвідчених гравців.

Програма лояльності Мелбет

Для всіх клієнтів букмекерської контори Мелбет діє програма лояльності. Щоб долучитися до неї, клієнт повинен в особистому кабінеті натиснути на кнопку "Вступити в клуб". Далі він виконує всі інструкції, які вказані. В процесі беттор отримає повідомлення на свій телефон.

Суть даного бонусу Мелбет полягає в тому, що за кожну ставку клієнт отримує бали. Кількість балів обраховується за такою формулою:

(Сума ставки * кількість позицій в купоні) /3.

За умовами програми лояльності допускаються всі типи парі – одинари, експреси, системи. Коли гравець заробить певну кількість очок, він зможе обміняти їх на реальні гроші у відношенні 1 до 200. Тобто 200 балів = 1 гривні.

Пропозиція немає термінів, а отримані кошти гравці використовують на свій розсуд. Вони мають право вивести їх на карту, або потратити на ставки чи ігри, доступні на сайті Мелбет.

Кібер бонуси Мелбет

На сайті букмекера Мелбет є календар бонусів. Кожного дня клієнти контори отримають кешбеки від ставок на різні кібер дисціпліни:

Максимальний розмір кешбеку – 30 %, мінімальний – 10%. До кожної позиції є свої умови. Ось, наприклад, для ставок на кібер теніс Мелбет ввів наступні вимоги:

Якщо гравець робить ставку на одну з позицій в лінії букмекер, вона буде зарахована як бонусна. У такому разі клієнт отримає від 10 до 30% коштів від ставки. Враховуючи, що ставки на кіберспорт набирають популярність, можна не сумніватися, що кількість учасників цієї акції буде неухильно зростати.

Експрес дня

Букмекерська контора Мелбет кожного дня публікує на сайті експреси. Гравці можуть зробити ставку на будь-який з них. Якщо ставка зіграє, то на основний рахунок клієнта поступає + 10% від виграшу. Можна обирати як експреси в прематчі, так і в лайві. Обмежень за кількістю ставок не існує. Клієнт може ставити хоч кожного дня. Якщо ставки будуть вдалими, він отримає досить хороші бонуси від оператора.

Подарунок на день народження

Як можна здогадатися, ця акція розрахована на іменинників. Букмекерська контора Мелбет пропонує кожному клієнту в день народження отримати 20 FS. Їх не потрібно відігрувати, просто клієнт отримає безплатні прокрутки, які можна використати для ігор казино.

Щоб отримати дарунок, треба вказати електронну адресу та номер телефону у власному кабінеті. Є декілька умов для отримання цього бонусу Мелбет. А саме:

Реєстрація має відбутися не менш ніж за 30 днів;

Клієнт вніс депозити не суму не менше 100 євро;

Остання ставка була зроблена не пізніше 30 днів;

Є згода на участь в акціях Мелбет.

І знову ж таки, акція доступна для всіх гравців букмекерської компанії Мелбет. Можна не сумніватися, що нею скористаються ще більше клієнтів, які є на цей момент.

Висновки

Ми розглянули найкращі бонуси Мелбет. Більшість з них дійсно привабливі, і клієнти активно користуються ними. Перш за все виділимо бонус на перший депозит та кібер бонуси.