Стала відома друга символічна п'ятірка чоловічої Суперліги

Джерело - ФБУ.

Визначили другу символічну збірну чоловічої Суперліги України з баскетболу сезону-2023/24.

До неї Федерація баскетболу України (ФБУ) включила двох гравців бронзового призера чемпіонату Київ-Баскета, по одному — Черкаських Мавп, Старого Луцька і Запоріжжя.

Друга символічна п'ятірка

Ерік Бун (Черкаські Мавпи, 27 матчів) — 14.0 очка, 7.1 передачі, 4.9 підбирання (коефіцієнт ефективності (РЕ): 17.3)

Олександр Кольченко (Старий Луцьк, Будівельник, 19 матчів) — 14.6 очка, 3.2 підбирання, 1.8 передачі (РЕ: 11.2)

Брентлі Байнум (Київ-Баскет, 30 матчів) — 20.3 очка, 5.3 підбирання, 2.7 передачі (РЕ: 21.3)

Вадим Заплотинський (Київ-Баскет, 33 матчі) — 10.0 очка, 10.5 підбирання, 1.6 передачі (РЕ: 18.4)

Максим Нікітін (Запоріжжя, 29 матчів) — 15.2 очка, 6.8 підбирання, 1.6 передачі (РЕ: 17.0)

Раніше ФБУ назвала першу символічну збірну Суперліги.

Нагадаємо, Дніпро вдруге став чемпіоном України з баскетболу. В другому матчі фінальної серії команда найкращого тренера ліги Володимира Коваля впевнено здолала Рівне з рахунком 71:50.

Третє місце посів столичний Київ-Баскет, який за підсумком двох зустрічей виявився сильнішим за Черкаських Мавп.