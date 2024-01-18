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Ягупова стала найрезультативнішою у матчі Євроліги

Капітан жіночої збірної України Аліна Ягупова провела вдалий матч за Валенсію в регулярному чемпіонаті Євроліги.
Сьогодні 13:08 255 0
Ягупова стала найрезультативнішою у матчі Євроліги
#Аліна Ягупова

Джерело - Чемпіон.

Валенсія обіграла Сарагосу у Євролізі з рахунком 85:56.

Українка Аліна Ягупова вийшла у старті Валенсії, відіграла 22 хвилини, набрала 19 очок (2/3 двоочкові, 3/4 триочкові, 6/8 штрафні), ставши найрезультативнішою гравчинею матчу. Також українка зібрала 1 підбирання, віддала 4 передачі, зробила 1 перехоплення, поставила 1 блок-шот при 3 втратах та 1 фолі. РЕ +19.

Валенсія за два тури до кінця регулярного чемпіонату з 6 перемогами в 12 матчах займає 5-е місце, що не є прохідним в плей-оф, але та ж Сарагоса, яка йде другою, має 8 перемог в 12 матчах, тому команда Ягупової зберігає шанси піднятись до топ-4.

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