Головне
Світоліна у важкому трисетовому матчі перемогла Радукану на турнірі WTA в Окленді
Сьогодні 10:38 777
Ворскла призначила нового головного тренера - ЗМІ
Сьогодні 15:40 69
Ярослав Ракіцький: Заспівав би гімн України на стадіоні
Сьогодні 15:00 2094 1
Ягупова перейшла у Валенсію
Сьогодні 14:50 118
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід
Сьогодні 14:00 2049
Історія дня. Як іспанський тренер міг очолити Динамо
Сьогодні 11:58 8530
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика
Сьогодні 11:24 14876
У матчі Світоліної та Радукану розпочинається третій вирішальний сет
Сьогодні 10:01 1031
Збірна Швеції зіграє з Чехією: розклад вирішальних матчів чемпіонату світу U-20 на 4 січня
Сьогодні 07:22 727
Жирона з асистом Довбика перемогла Атлетико, Реал із Луніним здолав Мальорку: результати матчів Ла-Ліги
Сьогодні 00:10 1564
Прямі трансляції

Ягупова перейшла у Валенсію

Аліна Ягупова продовжить кар’єру в іспанській Валенсії
Сьогодні 14:50 118 0
Ягупова перейшла у Валенсію
#Валенсія, #Аліна Ягупова

Джерело - valenciabasket.com.

Капітан збірної України Аліна Ягупова підписала контракт з клубом Валенсією.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Раніше Аліна залишила турецький клуб Чукурова, у складі якого в цьому сезоні зіграла 13 матчів у чемпіонаті Туреччини, де набирала 13.0 очка, 5.5 передачі та 5.0 підбирання. У Євролізі українка зіграла 10 матчів, де мала статистику 16.0 очка, 5.6 підбирання та 4.7 передачі у середньому за гру.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід 2049
Історія дня. Як іспанський тренер міг очолити Динамо Історія дня. Як іспанський тренер міг очолити Динамо 8530
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці 17610
Ярослав Ракіцький: Заспівав би гімн України на стадіоні Ярослав Ракіцький: Заспівав би гімн України на стадіоні 2094 1
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 37466
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика 14876
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 52260 2
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 124767
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 9076 2
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 98834
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 44076 1
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 17431 1