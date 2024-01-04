Ягупова перейшла у Валенсію

Аліна Ягупова продовжить кар’єру в іспанській Валенсії

Капітан збірної України Аліна Ягупова підписала контракт з клубом Валенсією.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Раніше Аліна залишила турецький клуб Чукурова, у складі якого в цьому сезоні зіграла 13 матчів у чемпіонаті Туреччини, де набирала 13.0 очка, 5.5 передачі та 5.0 підбирання. У Євролізі українка зіграла 10 матчів, де мала статистику 16.0 очка, 5.6 підбирання та 4.7 передачі у середньому за гру.

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