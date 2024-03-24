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Ягупова виграла Кубок Іспанії з Валенсією

Клуб здобув цей трофей вперше в історії
Сьогодні 18:33 149 0
Ягупова виграла Кубок Іспанії з Валенсією
Фото - ФБУ
#Аліна Ягупова

Джерело - Чемпіон.

Капітанка збірної України, захисниця Аліна Ягупова у складі свого клубу Валенсія здобула перший трофей - Кубок Іспанії сезону-2023/2024 з баскетболу.

У фіналі її команда перемогла Сарагосу - 77:53.

Українка провела на майданчику 34 хвилини, в її активі 17 очок (3/12 двоочкові, 3/6 триочкові, 2/3 штрафні), 7 підбирань, 2 передачі та 3 перехоплення.

Валенсія вперше в історії стала володаркою цього трофею.

Раніше Аліна була найкращою скореркою у переможній грі чвертьфіналу проти Гіпускоа (63:55).

Нагадаємо, Ягупова перейшла до іспанської команди лише у січні. У чемпіонаті Іспанії вона у середньому набирає 13,5 очка, 3,6 підбирання та 2,4 передачі. Її нова команда також виступає у Єврокубку.

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