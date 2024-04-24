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Агафонов — найкращий центровий Суперліги сезону-2023/24

Сьогодні 00:56 104 0
Агафонов — найкращий центровий Суперліги сезону-2023/24
#Андрій Агафонов, #БК Черкаські Мавпи

Джерело - fbu.ua.

Гравця Черкаських Мавп Андрія Агафонова визнано найкращим центровим сезону в баскетбольній Суперлізі. 

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Індивідуальну нагороду імені Олександра Білостінного досвідчений бігмен отримав після завершення бронзової серії з Київ-Баскетом.

В сезоні-2023/24 Агафонов в середньому за 29 хвилин на майданчику набирав 16.8 очка, 7.2 підбирання та 3.0 передачі, а його середній рейтинг ефективності становив 21.3 бали. 

Агафонов є найкращим українським скорером сезону та четвертим найкращим за середньою результативністю в усій лізі. В активі центрового Мавп рекорд сезону — 41 очко в матчі проти одеської БІПИ. Окрім того, баскетболіст на другому місці в лізі за середнім рейтингом ефективності.

Бігмен шість разів потрапляв до символічних збірних ігрового тижня, двічі став MVP тижня в Суперлізі та двічі — в листопаді та березні — визнавався найкращим гравцем місяця в чемпіонаті України.

Слід додати, БК Дніпро вдома виграв у Рівне-ОШВСМ перший матч фінальної серії.

Напередодні слобожанський БК Прометей здобув золото Вищої ліги України.

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