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Черкаські Мавпи та Київ-Баскет зіграють другий матч серії за бронзу Суперліги

Сьогодні 08:14 123 0
Черкаські Мавпи та Київ-Баскет зіграють другий матч серії за бронзу Суперліги
#Київ-Баскет, #Суперліга, #БК Черкаські Мавпи

Джерело - Чемпіон.

23 квітня Київ-Баскет і Черкаські Мавпи зіграють другий матч серії плей-оф за третє місце чоловічої Суперліги України з баскетболу сезону-2023/24. Гра пройде у черкаському Палаці спорту "Будівельник".

Початок матчу — о 18:00 за київським часом.

В першому матчі столична команда перемогла черкасців у трилері з двома овертаймами (101:99).

Сітка плей-оф Суперліги

Нагадаємо, БК Дніпро вдома виграв у Рівне-ОШВСМ перший матч фінальної серії плей-оф Суперліги.

Фінальна і бронзова серії пройдуть до двох перемог однієї з команд. 

Напередодні слобожанський БК Прометей здобув золото Вищої ліги України.

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