Черкаські Мавпи та Київ-Баскет зіграють другий матч серії за бронзу Суперліги

Джерело - Чемпіон.
23 квітня Київ-Баскет і Черкаські Мавпи зіграють другий матч серії плей-оф за третє місце чоловічої Суперліги України з баскетболу сезону-2023/24. Гра пройде у черкаському Палаці спорту "Будівельник".
Початок матчу — о 18:00 за київським часом.
В першому матчі столична команда перемогла черкасців у трилері з двома овертаймами (101:99).
Сітка плей-оф Суперліги
Нагадаємо, БК Дніпро вдома виграв у Рівне-ОШВСМ перший матч фінальної серії плей-оф Суперліги.
Фінальна і бронзова серії пройдуть до двох перемог однієї з команд.
Напередодні слобожанський БК Прометей здобув золото Вищої ліги України.