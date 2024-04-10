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Дніпро взяв реванш у Черкаських Мавп у другій півфінальній грі Суперліги

Сьогодні 19:47 1072 0
Дніпро взяв реванш у Черкаських Мавп у другій півфінальній грі Суперліги
#БК Дніпро, #БК Черкаські Мавпи

Джерело - Чемпіон.

Дніпро здобув перемогу у другому матчі півфінального протистояння з Черкаськими Мавпами та зрівняло рахунок у серії.

Поєдинок завершився з рахунком 64:73. Найкращим гравцем у складі команди-переможця став Максим Закурдаєв, який набрав 22 очки, зробив 1 підбирання та віддав 2 передачі.

Нагадаємо, що перший матч протистояння завершився перемогою черкасців у найрезультативнішому матчі сезону. 

Отже, доля путівки в фінал вирішиться у третьому поєдинку, який відбудеться у неділю, 14 квітня.

Чоловіча Суперліга України з баскетболу
Плей-оф, півфінал
Другий матч, 10 квітня 

Черкаські Мавпи - Дніпро 64:73 (13:12, 14:17, 21:15, 16:29)

В іншому півфінальному протистоянні БК Рівне змагається з Київ-Баскетом. У першому матчі серії рівняни впевнено здолали столичну команду. Друга гра відбудеться 11 квітня. Початок — о 19:00.

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