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Прометей здолав ВЕФ та вийшов до фіналу ЛЕБЛ

Сьогодні 21:05 73 0
Прометей здолав ВЕФ та вийшов до фіналу ЛЕБЛ
#БК Прометей

Прометей здобув перемогу над найкращою латвійською командою "ВЕФ" у другому матчі півфінальної серії Латвійсько-естонської баскетбольної ліги. 

Поєдинок завершився з рахунком 66:87. Український клуб програв першу чверть. Проте, перевага Прометея у трьох останніх періодах дозволила команді перемогти. Особливо потужною для українців видалась третя чверть, в якій команда набрала на 18 очок більше за латвійських опонентів.

Нагадаємо, що серія тривала до двух перемог однієї з команд. Враховуючи тріумф української команди в першому матчі з ВЕФ, саме Прометей вийшов до фіналу плей-офф змагання.

Латвійська-естонська баскетбольна ліга
Плей-оф, 1/2 фіналу, Другий матч
14 квітня

ВЕФ (Рига, Латвія) — Прометей (Україна) 66:87 (19:15, 16:17, 7:25, 24:30)

В іншій серії 1/2 фіналу найкращий естонський клуб та переможець регулярного чемпіонату Калев уже встиг обмінятися звитягами з латвійським Вентспілсом. Рахунок у їхній серії — 1:1.

Нагадаємо, нещодавно з’явилася інформація, що тренером міжнародного складу БК Прометей цікавиться ізраїльський клуб

Раніше ми повідомляли, що український склад Прометея у близькому матчі програв БК Дніпро у фіналі Кубку України.

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