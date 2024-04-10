Джерело - Чемпіон.

Прометей здобув перемогу над найкращою латвійською командою "ВЕФ" у першому матчі півфінальної серії Латвійсько-естонської баскетбольної ліги.

Українська команда була кращою за суперника у трьох перших чвертях. Найбільш результативним гравцем у складі Прометея став американець Тай Одіасе, який набрав 15 очок, зробив 3 підбирання та віддав 1 передачу.

Латвійська-естонська баскетбольна ліга Плей-оф, 1/2 фіналу, Перший матч Огре (Латвія), 10 квітня

Прометей (Україна) – ВЕФ (Рига, Латвія) 76:66 (19:17, 22:18, 20:14, 15:17)

Другий поєдинок у серії заплановано на 14 квітня. Гра буде домашньою для ВЕФ. Початок – о 19:00.

В іншому матчі 1/2 фіналу найкращий естонський клуб і переможець регулярного чемпіонату Калев уже встиг здолати латвійський Вентспілс і повів у серії.

Нагадаємо, нещодавно з’явилася інформація, що тренером Прометея цікавиться ізраїльський клуб.