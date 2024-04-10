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07.04.2024 07:40 913

Прометей переміг ВЕФ у першому матчі 1/2 фіналу ЛЕБЛ

Сьогодні 21:02 49 0
Прометей переміг ВЕФ у першому матчі 1/2 фіналу ЛЕБЛ
#БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

Прометей здобув перемогу над найкращою латвійською командою "ВЕФ" у першому матчі півфінальної серії Латвійсько-естонської баскетбольної ліги. 

Українська команда була кращою за суперника у трьох перших чвертях. Найбільш результативним гравцем у складі Прометея став американець Тай Одіасе, який набрав 15 очок, зробив 3 підбирання та віддав 1 передачу. 

Латвійська-естонська баскетбольна ліга
Плей-оф, 1/2 фіналу, Перший матч
Огре (Латвія), 10 квітня

Прометей (Україна) – ВЕФ (Рига, Латвія) 76:66 (19:17, 22:18, 20:14, 15:17)

Другий поєдинок у серії заплановано на 14 квітня. Гра буде домашньою для ВЕФ. Початок – о 19:00. 

В іншому матчі 1/2 фіналу найкращий естонський клуб і переможець регулярного чемпіонату Калев уже встиг здолати латвійський Вентспілс і повів у серії. 

Нагадаємо, нещодавно з’явилася інформація, що тренером Прометея цікавиться ізраїльський клуб

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