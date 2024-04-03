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Хапоель може запросити тренера Прометея

Сьогодні 16:40 129 0
Хапоель може запросити тренера Прометея
#Ронен Гінзбург, #БК Прометей

Джерело - SDNA.

Хапоель Тель-Авів розглядає можливість запрошення головного тренера Прометея Ронена Гінзбурга. 

Про це повідомляє SDNA. 

За інформацією джерела, ізраїльському клубу не вдалося домовитися з наставником Тюрк Телекома Ердемом Джаном, тому пошуки нового тренера продовжуються. Серед кандидатів є коуч Прометея Ронен Гінзбург. 

60-річний ізраїльсько-чеський тренер очолює Прометей з 2021 року. Під його керівництвом команда виграла Латвійсько-естонську лігу-2022/23. Цього сезону Гінзбург вивів "титанів" у чвертьфінал Єврокубку, але там його підопічні виявилися слабшими за Бург

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