Джерело - Чемпіон.

Слобожанський Прометей у неділю, 14 квітня, зіграє проти ризького клуба ВЕФ в другому матчі півфінальної серії плей-оф Латвійсько-естонської баскетбольної ліги сезону-2023/24.

У разі "вікторії" українська команда може здобути путівку до фіналу. Серія триватиме до двох перемог.

Початок гри — 19:00 за київським часом.

Напередодні українці здолали найкращу латвійську команду ВЕФ у першій грі протистояння.

Латвійська-естонська баскетбольна ліга Плей-оф, 1/2 фіналу, Другий матч Рига (Латвія), 14 квітня

ВЕФ (Рига, Латвія) – Прометей (Україна)

Рахунок серії: 0:1

В іншій серії 1/2 фіналу найкращий естонський клуб та переможець регулярного чемпіонату Калев уже встиг обмінятися звитягами з латвійським Вентспілсом. Рахунок у їх серії — 1:1.

Нагадаємо, нещодавно з’явилася інформація, що тренером міжнародного складу БК Прометея цікавиться ізраїльський клуб.

Раніше ми повідомляли, що український склад Прометея у близькому матчі програв БК Дніпро у фіналі Кубку України.