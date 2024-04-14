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Прометей може пробитися до фіналу, якщо виграє у ВЕФ другий матч плей-оф Латвійсько-естонської ліги

Сьогодні 13:16 92 0
Прометей може пробитися до фіналу, якщо виграє у ВЕФ другий матч плей-оф Латвійсько-естонської ліги
Фото: БК Прометей
#БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

Слобожанський Прометей у неділю, 14 квітня, зіграє проти ризького клуба ВЕФ в другому матчі півфінальної серії плей-оф Латвійсько-естонської баскетбольної ліги сезону-2023/24.

У разі "вікторії" українська команда може здобути путівку до фіналу. Серія триватиме до двох перемог.

Початок гри — 19:00 за київським часом.

Напередодні українці здолали найкращу латвійську команду ВЕФ у першій грі протистояння. 

Латвійська-естонська баскетбольна ліга
Плей-оф, 1/2 фіналу, Другий матч
Рига (Латвія), 14 квітня

ВЕФ (Рига, Латвія)  Прометей (Україна) 

Рахунок серії: 0:1

В іншій серії 1/2 фіналу найкращий естонський клуб та переможець регулярного чемпіонату Калев уже встиг обмінятися звитягами з латвійським Вентспілсом. Рахунок у їх серії — 1:1.

Нагадаємо, нещодавно з’явилася інформація, що тренером міжнародного складу БК Прометея цікавиться ізраїльський клуб

Раніше ми повідомляли, що український склад Прометея у близькому матчі програв БК Дніпро у фіналі Кубку України.

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