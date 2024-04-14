Джерело - Чемпіон.
Слобожанський Прометей у неділю, 14 квітня, зіграє проти ризького клуба ВЕФ в другому матчі півфінальної серії плей-оф Латвійсько-естонської баскетбольної ліги сезону-2023/24.
У разі "вікторії" українська команда може здобути путівку до фіналу. Серія триватиме до двох перемог.
Початок гри — 19:00 за київським часом.
Напередодні українці здолали найкращу латвійську команду ВЕФ у першій грі протистояння.
ВЕФ (Рига, Латвія) – Прометей (Україна)
Рахунок серії: 0:1
В іншій серії 1/2 фіналу найкращий естонський клуб та переможець регулярного чемпіонату Калев уже встиг обмінятися звитягами з латвійським Вентспілсом. Рахунок у їх серії — 1:1.
Нагадаємо, нещодавно з’явилася інформація, що тренером міжнародного складу БК Прометея цікавиться ізраїльський клуб.
Раніше ми повідомляли, що український склад Прометея у близькому матчі програв БК Дніпро у фіналі Кубку України.