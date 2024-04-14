Дніпро прийматиме Черкаські Мавпи: визначиться останній фіналіст Суперліги

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 14 квітня, БК Дніпро та Черкаські Мавпи визначать останнього фіналіста чоловічої Суперліги України з баскетболу сезону-2023/24.

Початок гри 1/2 фіналу було заплановано на 14:00 за Києвом.

Нагадаємо, Дніпро взяв реванш у Черкаських Мавп у другій півфінальній грі. А перший матч протистояння завершився перемогою черкасців у найрезультативнішій зустрічі сезону.

Чоловіча Суперліга України з баскетболу

Плей-оф, 1/2 фіналу

Третій матч, 10 квітня

БК Дніпро — Черкаські Мавпи

Рахунок у серії: 1:1

В іншому півфінальному протистоянні БК Рівне у двох зустрічах перемогло Київ-Баскет і вийшло до головного матчу турніру.