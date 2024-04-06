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Черкаські Мавпи вирвали перемогу над Дніпром у першій півфінальній грі Суперліги

Команди набрали на двох 195 очок
Сьогодні 20:27 125 0
Черкаські Мавпи вирвали перемогу над Дніпром у першій півфінальній грі Суперліги
#БК Дніпро, #БК Черкаські Мавпи

Джерело - Чемпіон.

Переможець регулярного чемпіонату Дніпро зазнав поразки від Черкаських Мавп у першому матчі півфіналу плей-оф Суперліги.

Господарі вдома програли з рахунком 97:98. Ця гра стала найрезультативнішою в нинішньому сезоні – команди на двох набрали 195 очок.

До цього рекордною була гра чвертьфіналу плей-оф між Прикарпаттям-Говерлою та Київ-Баскетом з двома овертаймами – 99:95 (194 очок на двох), а в регулярному чемпіонаті найрезультативнішим матчем стала гра Дніпра та Запоріжжя – 101:91 (192 очка на двох).

Другий матч протистояння відбудеться 10 квітня у Черкасах. Початок - о 18:00. 

Другу пару 1/2 фіналу склали Рівне та Київ-Баскет. Перший поєдинок відбудеться 7 квітня у Рівному. На нашому сайті можна переглянути розклад півфіналів.

Чоловіча Суперліга України з баскетболу
Плей-оф, півфінал
Перший матч, 6 квітня 

Дніпро - Черкаські Мавпи 97:98 (27:22, 30:19, 19:28, 21:29)

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