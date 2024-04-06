Команди набрали на двох 195 очок

Джерело - Чемпіон.

Переможець регулярного чемпіонату Дніпро зазнав поразки від Черкаських Мавп у першому матчі півфіналу плей-оф Суперліги.

Господарі вдома програли з рахунком 97:98. Ця гра стала найрезультативнішою в нинішньому сезоні – команди на двох набрали 195 очок.

До цього рекордною була гра чвертьфіналу плей-оф між Прикарпаттям-Говерлою та Київ-Баскетом з двома овертаймами – 99:95 (194 очок на двох), а в регулярному чемпіонаті найрезультативнішим матчем стала гра Дніпра та Запоріжжя – 101:91 (192 очка на двох).

Другий матч протистояння відбудеться 10 квітня у Черкасах. Початок - о 18:00.

Другу пару 1/2 фіналу склали Рівне та Київ-Баскет. Перший поєдинок відбудеться 7 квітня у Рівному. На нашому сайті можна переглянути розклад півфіналів.

Чоловіча Суперліга України з баскетболу

Плей-оф, півфінал

Перший матч, 6 квітня

Дніпро - Черкаські Мавпи 97:98 (27:22, 30:19, 19:28, 21:29)