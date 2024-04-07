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БК Рівне знищив Київ-Баскет у першій півфінальній грі Суперліги

Сьогодні 21:05 143 0
БК Рівне знищив Київ-Баскет у першій півфінальній грі Суперліги
#Київ-Баскет, #БК Рівне

Джерело - Чемпіон.

БК Рівне відкрив рахунок у серії 1/2 фіналу Суперліги, вигравши перший матч проти Київ-Баскета. Зустріч завершилася з рахунком 77:43.

Найкращим гравцем матчу став капітан Рівного Дмитро Тимощук, який, вийшовши з лави, набрав 14 очок, 4 підбирання та 2 перехоплення (РЕ 19).

Другий матч серії, який відбудеться в Києві, команди зіграють 11 квітня о 19:00. На нашому сайті можна переглянути розклад півфіналів.

Суперліга з баскетболу серед чоловіків. 
Плей-оф, 1/2 фіналу
Перший матч, 7 квітня

Рівне - Київ-Баскет 77:43 (17:10, 21:9, 17:11, 22:13)

Напередодні Черкаські Мавпи вирвали перемогу над Дніпром у першій півфінальній грі Суперліги.

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