Черкаські Мавпи зіграють із Дніпром у другому матчі півфінальної серії Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Переможець регулярного чемпіонату БК Дніпро проведе другу зустріч з Черкаськими Мавпами у серії 1/2 фіналу плей-оф чоловічої Суперліги з баскетболу сезону-2023/24.
Гра відбудеться у середу, 10 квітня, початок — о 19:00 за Києвом.
Нагадаємо, у першій зустрічі черкащани сенсаційно виграли у дніпрян, і повели у серії до двох перемог.
Чоловіча Суперліга України з баскетболу
Плей-оф, півфінал, другий матч
Черкаси, 10 квітня
Черкаські Мавпи — Дніпро
Рахунок у серії — 1:0
На нашому сайті можна познайомитися із розкладом півфіналів.
Раніше ми повідомляли, що дубль Прометея у близькому матчі програв БК Дніпро у фіналі Кубку України.