Черкаські Мавпи зіграють із Дніпром у другому матчі півфінальної серії Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Переможець регулярного чемпіонату БК Дніпро проведе другу зустріч з Черкаськими Мавпами у серії 1/2 фіналу плей-оф чоловічої Суперліги з баскетболу сезону-2023/24.

Гра відбудеться у середу, 10 квітня, початок — о 19:00 за Києвом.

Нагадаємо, у першій зустрічі черкащани сенсаційно виграли у дніпрян, і повели у серії до двох перемог.

Чоловіча Суперліга України з баскетболу

Плей-оф, півфінал, другий матч

Черкаси, 10 квітня

Черкаські Мавпи — Дніпро

Рахунок у серії — 1:0

На нашому сайті можна познайомитися із розкладом півфіналів.

Раніше ми повідомляли, що дубль Прометея у близькому матчі програв БК Дніпро у фіналі Кубку України.