Рівне — Київ-Баскет 77:43: огляд півфінальної гри Суперліги

Джерело - Чемпіон.

БК Рівне відкрив рахунок у серії 1/2 фіналу чоловічої Суперліги з баскетболу сезону-2023/24, розгромно вигравши перший матч у Київ-Баскета.

Зустріч завершилася з рахунком 77:43.

Найкращим гравцем матчу став капітан Рівного Дмитро Тимощук, який, вийшовши з лави, набрав 14 очок, 4 підбирання та 2 перехоплення (РЕ 19).

Відео

Суперліга з баскетболу серед чоловіків.

Плей-оф, 1/2 фіналу

Перший матч, 7 квітня

Рівне-ОШВСМ - Київ-Баскет 77:43 (17:10, 21:9, 17:11, 22:13)

Другий матч серії, який відбудеться в Києві, команди зіграють 11 квітня о 19:00.

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Напередодні Черкаські Мавпи вирвали перемогу над Дніпром у першій півфінальній грі власної серії Суперліги.