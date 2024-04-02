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Кольченко другим в історії Суперліги набрав 5000 очок

Ветерану українського баскетболу підкорилось чергове досягнення
Сьогодні 00:40 63 0
Кольченко другим в історії Суперліги набрав 5000 очок
#Олександр Кольченко, #Старий Луцьк

Джерело - Чемпіон.

Захисник Старого Луцька Олександр Кольченко став другим баскетболістом в історії, який набрав 5000 очок в Суперлізі.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

У двох матчах серії плей-оф проти Рівного-ОШВСМ Кольченко набрав 44 очка, зокрема реалізувавши 10 з 28 триочкових та всі 12 штрафних кидків.

Загалом з 2009 року, відколи ведеться статистика, Кольченко набрав 5028 очок в 447 зіграних матчах. Лідер історичного рейтингу Суперліги капітан Дніпра Станіслав Тимофеєнко має 5358 очок.

Рейтинг скорерів Суперліги:

  • 1. Станіслав Тимофеєнко (Дніпро) - 5358 очок (484 матчі)
  • 2. Олександр Кольченко (Старий Луцьк) - 5028 очок (447 матчі)
  • 3. Михайло Анісімов - 4149 очок (371 матч)
  • 4. Дмитро Глєбов - 3906 очок (450 матчів)
  • 5. Андрій Агафонов (Черкаські Мавпи) - 3681 очко (336 матчів)
  • 6. Олексій Онуфрієв - 3515 очок (375 матчів)
  • 7. Володимир Конєв (Дніпро) - 3314 очко (403 матч)
  • 8. Руслан Отверченко - 3144 очка (300 матчів)
  • 9. Стівен Буртт - 3094 очка (154 матчі)
  • 10. Максим Звонов - 2993 очки (335 матчів)

Нагадаємо, Дніпро, який вже вийшов до півфіналу змагання, приймав чвертьфінальну серію плей-оф за згодою сторін. Саме дніпряни стали переможцями регулярного чемпіонату. Іншим півфіналістом турніру стало Рівне, що переграло Старий Луцьк.

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