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Рівне легко здолало Старий Луцьк у першому чвертьфінальному матчі плей-оф Суперліги

Сьогодні 20:55 124 0
Рівне легко здолало Старий Луцьк у першому чвертьфінальному матчі плей-оф Суперліги
#БК Рівне, #Старий Луцьк

Джерело - Чемпіон.

Рівне впевнено перемогло Старий Луцьк у першому матчі чвертьфінальної серії плей-оф Суперліги України-2023/24. 

Зустріч завершилася з рахунком 92:68 на користь рівнян. 

Усі 4 періоди пройшли під диктовку команди Михайла Переверзія. Найрезультативнішим гравцем поєдинку став атакувальний захисник Рівного Олексій Соловйов, на рахунку якого 24 очка, 4 підбирання та 2 перехоплення.

Суперліга з баскетболу. Чоловіки
1/4 фіналу. Перший матч
Рівне, 27 березня

Рівне - Старий Луцьк 92:68 (17:13, 20:18, 31:24, 24:13)

Рахунок у серії: 1:0

Сьогодні відбулося ще два матчі 1/4 фіналу плей-оф Суперліги. Дніпро розгромив Галичину, а Черкаські Мавпи переграли Запоріжжя. 

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