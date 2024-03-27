Рівне легко здолало Старий Луцьк у першому чвертьфінальному матчі плей-оф Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Рівне впевнено перемогло Старий Луцьк у першому матчі чвертьфінальної серії плей-оф Суперліги України-2023/24.

Зустріч завершилася з рахунком 92:68 на користь рівнян.

Усі 4 періоди пройшли під диктовку команди Михайла Переверзія. Найрезультативнішим гравцем поєдинку став атакувальний захисник Рівного Олексій Соловйов, на рахунку якого 24 очка, 4 підбирання та 2 перехоплення.

Суперліга з баскетболу. Чоловіки

1/4 фіналу. Перший матч

Рівне, 27 березня

Рівне - Старий Луцьк 92:68 (17:13, 20:18, 31:24, 24:13)

Рахунок у серії: 1:0

Сьогодні відбулося ще два матчі 1/4 фіналу плей-оф Суперліги. Дніпро розгромив Галичину, а Черкаські Мавпи переграли Запоріжжя.